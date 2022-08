Sparing: Wenecja Pułtusk 2-8 Legia Warszawa

W rozegranym w niedzielę w Pułtusku sparingu futsalowa Legia Warszawa pokonała 8-2 Wenecję Pułtusk. Do przerwy "Wojskowi" prowadzili 6-2 po dwóch trafieniach Davidsona Silvy oraz po jednym Adama Grzyba, Michałą Madeja, Andre Luiza i Radosława Marcinkowskiego. Po zmianie stron siódmą bramkę zdobył Paweł Tarnowski, a pięć minut przed końcem wynik ustalił Michał Knajdrowski. Sparing: Wenecja Pułtusk 2-8 (2-6) Legia Warszawa 1-0 - 2:57 1-1 - 4:12 Davidson Silva 1-2 - 8:14 Davidson Silva 1-3 - 9:02 Adam Grzyb 1-4 - 10:14 Michał Madej 1-5 - 14:53 Andre Luiz (przedłużony karny) 1-6 - 16:35 Radosław Marcinkowski 2-6 - 18:16 Piotr Cygan 2-7 - 24:33 Paweł Tarnowski 2-8 - 34:06 Michał Knajdrowski

