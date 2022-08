Koszulki retro trafiły do sprzedaży

Komentarze (16)

Darek - 21 minut temu, *.chello.pl "Trykoty spotkały się pierwszym z bardzo dobrym wśród kibiców."

Cóż to za bełkot? odpowiedz

Mrok - 25 minut temu, *.chello.pl Gówno a nie "możecie kupić", droga redakcjo... to jakaś stała zmowa kogoś z kimś i napędzanie spekulacji jak co roku. Od dawna jest tak, że atrakcyjniejsze rozmiary koszulek z oferty specjalnej sprzedają się pierwszego dnia, ale o dziwo cała reszta trafia na aukcje po znacznie wyższych cenach.

I wyobraźcie sobie że nic się z tym nie da zrobić! Tak samo jak kiedyś z "koniami" przed meczami. odpowiedz

Paczkomat - 1 godzinę temu, *.plus.pl A dlaczego nie adidasa? odpowiedz

Karabasz - 1 godzinę temu, *.virginm.net Mam koszulke FSO z 94r i tam jest inna eLka, nie biala tylko wlasnie taka jak na koszulce Canal+, takze niestety troche zje..li odpowiedz

Izzy - 37 minut temu, *.tpnet.pl @Karabasz:

W sezonie 93/94 była taka L jak jest na tych replikach. W sezonie 94/95 była ta o której mówisz. Wszystko jest ok. odpowiedz

borkowicz_gmail_com - 1 godzinę temu, *.orange.pl czy ktoś z karnetem nie chce skorzystać z pakietu na Szachtar na LM? chętnie odkupię kontakt na mail w nicku :) odpowiedz

borkowicz_gmail.com - 1 godzinę temu, *.orange.pl oczywiście chodzi o kod do zakupu pakietu na stronie Szachtara odpowiedz

Zgred - 38 minut temu, *.as9105.com @borkowicz_gmail.com: won chamie odpowiedz

oeirj - 12 minut temu, *.chello.pl @Zgred: znalazł się erudyta ze zmywaka w UK odpowiedz

Zdzichu - 1 godzinę temu, *.206.85 To Carlitos grał w Legii w latach 90? Jakiś kretyn reklamę wymyślił. odpowiedz

pol - 1 godzinę temu, *.chello.pl retro.....buuuhhhaaahhaaaa

Retro to lata 80-te i wcześniejsze.

W ostateczności jeszcze FSO może być

odpowiedz

Wycior - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Fantastyczne, szczególnie ta z FSO! odpowiedz

BRL - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Wycior: no właśnie ta chujowa



Można gdzieś zobaczyć, jakich nie wybrano? odpowiedz

BRL - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ok, znalazlem

https://legia.com/pilka-nozna/wez-udzial-w-glosowaniu-socioscom-i-wybierz-koszulke-retro-ktora-trafi-do-sprzedazy/15570 odpowiedz

starszy - 2 godziny temu, *.plus.pl Najfajniejsze były białe z czarnymi paskami z lat 80-tych. Bez reklam. odpowiedz

Jasio - 1 godzinę temu, *.85.25 @starszy: wieczny maruda? odpowiedz

