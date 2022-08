Zwracamy się z apelem, by dziś wszyscy wybierający się na stadion założyli białe koszulki. W tej chwili w systemie biletowym zajętych jest już 24 tysięce miejsc! Na Żyletę pozostało ok. 100 wejściówek. Przed meczem Nieznani Sprawcy będą przeprowadzali zbiórkę na na kolejne oprawy.

Przemko - 34 minuty temu, *.netfala.pl Wszyscy na biało! Będzie ogień!

Je...ać górnik jak za dawnych lat! odpowiedz

Obserwator ONZ - 44 minuty temu, *.47.93 Biała w praniu, bede w zielonej odpowiedz

M3 - 52 minuty temu, *.zus.pl Jazda z k..., hej Legio jazda z k... !!! 3:1 odpowiedz

grzesiek - 55 minut temu, *.centertel.pl Kibice = 12 zawodnik naszej Legii :) odpowiedz

Legion - 55 minut temu, *.194.12 Szczerze mówiąc to trochę późno na taki komunikat... Trzeba było go zrobić w środę i ewentualnie do dzisiaj włącznie powtarzać, a nie na kilka h przed meczem. odpowiedz

Mirko - 57 minut temu, *.orange.pl Zapowiada się wspaniała atmosfera !

Myśle ze 25 tysięcy pęknie na liczniku.

Do zobaczenia na stadionie a kto nie kupił jeszcze biletu ma jeszcze ostatnia chwile ! odpowiedz

