Kapustka: Cenna lekcja

- 36 minut temu, *.t-mobile.pl

Nie rozumiem. To w końcu spodziewaliście się takiej gry Górnika, czy to was zaskoczyło? Kto z was jeszcze nie wie, że na Legię spinają się wszyscy i będą rzygać ze zmęczenia, ale biegać dalej? Czas dorosnąć panowie i zrozumieć, w jakim klubie jesteście. Do Ciebie akurat nie można mieć pretensji o grę, wiadomo powrót po kontuzji. Ale reszta wygląda, jakby grała z kulà u nogi i odważnikami w galotach. Do tego nie widać żadnej radości z gry. Ktoś musi potrząsnąć szatnią. Może zrobi to Mioduski, odchodząc z klubu...

