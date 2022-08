Nowe legijne graffiti (253)

Grupa Dobrzy Ludzie we współpracy z Garwolińskimi Legionistami namalowała graffiti z postaciami z bajki "Szrek", oczywiście z legijnymi akcentami. W ten sposób udekorowana została sala dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Woli Rębkowskiej. Szkoła regularnie zbiera dary na kresy i regularnie włącza się do legijnych inicjatyw. W ciągu dwóch dni legioniści pomalowali salę, w której najdłuższa ściana ma 11 metrów długości i 3,3 metra wysokości. Dzieci zobaczą efekty pracy już 1 września.

TopCWKS - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Kozak!

Brawa dla malujących oraz brawa dla szkoły za dobre i regularne zrzutki!

Jak widać się opłaci odpowiedz

