Koszykówka

Ceny karnetów na mecze koszykarzy Legii

Wtorek, 23 sierpnia 2022 r. 21:09 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Sekcja koszykówki Legii ogłosiła ceny i terminy sprzedaży karnetów na sezon 2022/23. Tym razem abonamenty obejmują mecze sezonu zasadniczego, bez spotkań fazy play-off oraz Ligi Mistrzów. W pierwszym etapie sprzedaży - od środy do piątku, nabywać abonamenty będą mogli posiadacze karnetów z poprzedniego sezonu.



Otwarta sprzedaż rozpocznie się w piątek, 26 sierpnia o godzinie 12:00. Karnet uprawnia do obejrzenia wszystkich domowych meczów sezonu zasadniczego Energa Basket Ligi 2022/23 z udziałem koszykarzy Legii Warszawa, których organizatorem będzie Legia. Sprzedaż karnetów oraz biletów na domowe mecze koszykarzy Legii Warszawa w sezonie 2022/23 odbywać się będzie wyłącznie na stronie www.ebilet.pl.







Posiadacze karnetów mogą liczyć na następujące korzyści:

- Decydując się na zakup karnetu będziesz miał pierwszeństwo w zakupie biletów na mecze legionistów w fazie play-off Energa Basket Ligi oraz na spotkania w prestiżowej Lidze Mistrzów, które Legia rozegra w hali COS Torwar!

- Otrzymasz także 20% zniżki na zakup repliki koszulki meczowej - a tu szykujemy niespodziankę w postaci nowego wzoru wspomnianej "meczówki"!

- Posiadacz karnetu będzie mógł zobaczyć legionistów w akcji jeszcze przed startem nowego sezonu. W niedziele, 28 sierpnia podopieczni trenera Wojciecha Kamińskiego rozegrają mecz sparingowy z Anwilem Włocławek w hali OSiR Bemowo na który zapraszamy kibiców, którzy zakupią karnet na nowy sezon.

- Zależy nam, abyś wielkie emocje towarzyszące meczom przeżywał wraz bliskimi, dlatego w trakcie sezonu zasadniczego będziesz mógł zaprosić, całkowicie za darmo, jedną osobę na jeden mecz Energa Basket Ligi zaliczony do II kategorii spotkań.



Ceny karnetów na sezon zasadniczy Energa Basket Ligi:

Kategoria Zielona: ulgowy - 310,00 zł/normalny - 430,00 zł (sektory B,C,D,F,G,H)

Kategoria Biała: ulgowy - 430,00 zł/normalny - 550,00 zł (sektor E)

Kategoria Czerwona: ulgowy - 550,00 zł/normalny - 670,00 zł (sektor E)

Karnet VIP: ulgowy - 1200, 00 zł/ normalny - 2400 zł



Jesteś naszym wiernym kibicem, posiadaczem karnetu na miniony sezon? Kup karnet na zbliżające się rozgrywki z 20% zniżki! Mamy dla Ciebie także drugą opcję w której wspomnianą zniżkę zamieniasz na darmową replikę koszulki meczowej, w której w nowym sezonie będą występować Zieloni Kanonierzy. Do wyboru w trakcie trwania sezonu będziesz miał jedną z aż czterech opcji: domowa lub wyjazdowa koszulka ligowa albo domowa lub wyjazdowa koszulka Ligi Mistrzów.



Ceny karnetów na sezon zasadniczy Energa Basket Ligi 2022/23 (z 20% zniżką dla posiadaczy karnetów na poprzedni sezon):

Kategoria Zielona: ulgowy - 250,00 zł/normalny - 350,00 zł (sektory B,C,D,F,G,H)

Kategoria Biała: ulgowy - 350,00 zł/normalny - 440,00 zł (sektor E)

Kategoria Czerwona: ulgowy - 440,00 zł/normalny - 530,00 zł (sektor E)

Karnet VIP: ulgowy - 950, 00 zł/normalny - 1900 zł



Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.



Spotkania koszykarzy Legii Warszawa w sezonie zasadniczym Energa Basket Ligi będą podzielone na dwie kategorie w zależności od poziomu atrakcyjności zbliżającego się widowiska.



Ceny biletów na pojedyncze mecze w sezonie 2022/23:



I kategoria:

Kategoria zielona: B,C,D,F,G,H - ulgowy - 30,00 zł/normalny - 40,00 zł

Kategoria biała: E - ulgowy - 40,00 zł/normalny - 50,00 zł

Kategoria czerwona: E - ulgowy - 50,00 zł/normalny - 60,00 zł

VIP: ulgowy - 99,00 zł/normalny - 199, 00 zł



II kategoria:

Kategoria zielona: B,C,D,F,G,H - ulgowy - 20,00 zł/normalny - 30,00 zł

Kategoria biała: E - ulgowy - 30,00 zł/normalny - 40,00 zł

Kategoria czerwona: E - ulgowy - 40,00 zł/normalny - 50,00 zł

VIP: ulgowy - 99,00 zł/normalny - 199, 00 zł