Promocyjne bilety na mecz z Radomiakiem

Sobota, 20 sierpnia 2022 r. 18:59 Redakcja, źródło: Legionisci.com

2 września o godzinie 20:30 Legia Warszawa podejmie na własnym stadionie Radomiaka Radom. Rozpoczęła się sprzedaż biletów na to spotkanie. Zgodnie z zapowiedziami klubu, przez pierwsze 48 godzin wejściówki można kupować z 30% zniżką, która wynika z wysokiej frekwencji na ostatnim meczu przy Łazienkowskiej 3.



Standardowy bilet na Żyletę kosztuje 30 zł, a po rabacie zaledwie 21 zł!



KUP BILET NA MECZ LEGIA - RADOMIAK















Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-19:00, w soboty w godz. 10:00-17:00, a także w niedziele w godz. 10:00-16:00. W dniu meczu kasy będą od godz. 8:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania.