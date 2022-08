Na stadionach: Kontrabanda Pirotechniczna

Polskie ekipy zaliczyły bardzo dobre wyjazdy w IV rundzie kwalifikacyjnej do Ligi Konferencji. Raków wypełnił sektor gości na niedalekim wyjeździe do Pragi, prezentując - co rzadko się zdarza tej ekipie - racowisko. Fani z Częstochowy wybrali jednak najbezpieczniejszą formę wyjazdu - tj. bezpośrednio na samo spotkanie - na miejscu zameldowali się tuż przed meczem. Lechici w Luksemburgu stawili się w 489 osób, a po drodze przez Niemcy pokonali ekipę Eintrachtu. Dla Rakowa był to koniec europejskiej przygody w tym sezonie, choć nie koniec wyjazdowego maratonu - po wyjeździe do Wrocławia, przed nimi jeszcze wyjazd do Krakowa. Lech z kolei może szykować się na wyjazdy do Izraela, Wiednia i Walencji.



W naszej lidze najciekawiej na trybunach było na meczu Widzewa z Wisłą Płock. Po obu stronach bardzo dobra frekwencja, co szczególnie ekipie z Płocka nie zdarza się zbyt często. Warto dodać, że miasto dofinansowało kibicom wyjazd - to również dość rzadka sytuacja. Ponadto "Nafciarze" zaprezentowali na tym wyjeździe oprawę z wykorzystaniem pirotechniki. Fani Legii odbili się od bramy stadionu Stali Mielec, po tym jak kierownik ds. bezpieczeństwa na mieleckim stadionie nie wyraził zgody na wniesienie flag na kijach. A żeby było ciekawiej, Stal w drugiej połowie tego spotkania zaprezentowała flagowisko w asyście pirotechniki.



Pozostałe liczby wyjazdowe w ekstraklasie mocno przeciętne albo wręcz słabe, jak choćby liczba Piasta w Poznaniu (31). Pogoń po raz kolejny nie robiła problemów z wpuszczeniem przyjezdnych na swoje sektory - tym razem z gościnności szczecinian skorzystało Zagłębie Lubin, meldując się w 170 osób.



Opraw meczowych było bardzo niewiele. Na żużlu ciekawą, dłuższą prezentację zaprezentował Falubaz. W niższych ligach pirotechnikę odpalił również Glinik Gorlice. A w tym tygodniu wiele ekip będzie miało okazję wspierać swoje drużyny nie tylko na meczach ligowych, ale również w Pucharze Polski.



Ekstraklasa:



Widzew Łódź - Wisła Płock (907)

Bardzo dobry wyjazd Wisły do Łodzi, gdzie wypełnili sektor gości i dobrze go oflagowali. Zaprezentowali też oprawę - transparent "Płocka Kontrabanda Pirotechniczna", sektorówkę z zamaskowanym kibicem oraz kilkanaście rac. Gospodarze jak zwykle z wysoką frekwencją, na tym meczu 17 tysięcy widzów.



Stal Mielec - Legia Warszawa (350)

Komplet publiczności na meczu w Mielcu. Legioniści dotarli pod stadion w nadkomplecie (otrzymali 300 biletów). Na miejscu jednak kierownik ds. bezpieczeństwa nie wyraził zgody na wpuszczenie flag na kijach, jakoby te były niezgodne z regulaminem. W związku z tym fani Legii po dopingu do ok. 20. minuty spotkania ruszyli w drogę powrotną. Stal zaś w młynie zaprezentowała... flagi na kijach oraz odpaliła piro - stroboskopy, race i ognie wrocławskie. Wraz z nimi Czarni Jasło (55) i Sandecja (50).



Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa (200)

Krótko po wyjazdowym meczu w Pradze, Raków czekał kolejny wyjazd - tym razem do Wrocławia. Ten nie cieszył się już tak dużym zainteresowaniem jak spotkanie w Czechach. Na stadionie Śląska obecnych było ok. 200 fanów RKS-u z trzema flagami. Na meczu ponad 11,7 tys. kibiców i przyzwoity młyn WKS-u. Wraz z nimi Motor (30).



Pogoń Szczecin - Zagłębie Lubin (170)

Pogoń po raz kolejny wpuściła grupę kibiców gości na swoje sektory. Lubinianie przybyli w 170 osób z flagą "Na wyprawie".



Miedź Legnica - Lechia Gdańsk (130)

4,2 tys. kibiców na meczu przyjaźnie do siebie nastawionych drużyn - wszak obie ekipy łączy przyjaźń ze Śląskiem. Lechiści w sektorze gości stawili się w ok. 130 osób i z trzema flagami.



Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok (105)

Na stadionie ponad 12,6 tys. kibiców. Jagiellonia na tym wyjeździe pojawiła się w 105 osób i z jedną flagą.



Lech Poznań - Piast Gliwice (31)

Niewielkie zainteresowanie spotkaniem przy Bułgarskiej - na trybunach niewiele ponad 11,2 tys. kibiców i skromny młyn lechitów. Bardzo słaby wyjazd Piasta, który zawitał do Poznania w zaledwie 31 osób, bez flag.



Cracovia - Warta Poznań (12)

Niewiele ponad 6,5 tys. kibiców na trybunach i skromny młyn "Pasów". Kibice gości przyjechali w 12 osób i z jedną, niewielką flagą.



Radomiak Radom - Korona Kielce (-)

Ponad 4,4 tys. kibiców w niedzielne południe zebrało się na stadionie w Radomiu. Fanów Korony brak, z powodu braku otwartego sektora gości.



Niższe ligi:



Wieczysta Kraków - Stal Stalowa Wola (150)

Stalówka wspierana w Krakowie przez GKS Jastrzębie (50, Ładę (1) i Dynamo (1).



Śląsk II Wrocław - Motor Lublin (120)

Motorowcy przyjechali na spotkanie z rezerwami Śląska w 120 osób. Część z nich (30) została również na mecz Śląska z Rakowem.



Dąb Dąbrowa Białostocka - Wigry Suwałki (80)



Wyjazd tygodnia: 907 kibiców Wisły Płock w Łodzi

Oprawa tygodnia: Choreo Wisły Płock na wyjazdowym meczu z Widzewem



