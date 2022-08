Sparing: Legia 6-0 Stal Rzeszów

Dzisiaj na stadionie Widoku Lublin rozegrane zostało sparingowe spotkanie amp futbolu pomiędzy Legią Warszawa i beniaminkiem amp futbolowej ekstraklasy, Stalą Rzeszów. Legioniści pewnie zwyciężyli 6-0 i był to ostatni sprawdzian dla naszej drużyny przed kolejnym, czwartym turniejem amp futbol ekstraklasy w sezonie 2022, który w dniach 3-4 września rozegrany zostanie w Krakowie.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.