Młodzież: mecze weekendowe

Sobota, 20 sierpnia 2022 r. 21:11 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi pokonali 5-2 obrońcę tytułu mistrzowskiego Zagłębie Lubin. Zespół U17 w II kolejce CLJ wyygrał 3-1 z Resovią i także ma na koncie komplet punktów. Legia U16 po golu straconym w ostatniej minucie zremisowała 4-4 z Escolą Varsovia. Legia U15 wygrała 3-1 z ŁKS-em Łódż w 1. kolejce CLJ U15. Zespół U14 pokonał na wyjeździe 4-2 MAzura Radzymin. Zespóły U11-U13 przebywają na obozie w Kleszczowie. Legia U10 uczestniczy z niezłym skutkiem w turnieju Deyna Cup Junior.



CLJ U19: Legia Warszawa U19 (04/5) 5-2 (2-1) ZAgłębie Lubin U19

Gole:

0-1 14 min. Kacper Masiak (as. Wojciech Szafranek)

1-1 16 min. Dawid Niedźwiedzki (as. Maksymilian Stangret)

2-1 32 min. Oskar Lachowicz (as. Wiktor Puciłowski)

2-2 49 min. Mateusz Chmarek (as. Oskar Kozdroń)

3-2 53 min. Kacper Wnorowski (głową, as. Maciej Bochniak z rogu)

4-2 66 min. Maksymilian Stangret b.a.

5-2 90+3 min. Oskar Lachowicz (as. Wiktor Puciłowski),



Strzały (celne): Legia 20 (11) - Zagłebie 13 (6)

Widzów: 50



Legia: Jakub Murawski – Marcel Krajewski (80' Kacper Bogusiewicz [06]), Kacper Wnorowski Ż, Jakub Okusami, Maciej Bochniak (80' Patryk Romanowski) – Sebastian Kieraś, Oskar Lachowicz, Szymon Grączewski (61' Bartosz Mikołajczyk) – Wiktor Puciłowski, Maksymilian Stangret, Dawid Niedźwiedzki (70' Franciszek Saganowski [06]). Rezerwa: Aleksander Mickielewicz [06](br), Bartosz Płocki, Kuba Wiśniewski

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik



CLJ U17: SMS Resovia Rzeszów 06 1-3 (1-1) Legia U17

Gole:

1-0 17 min. Jakub Ożóg

1-1 44 min. Maciej Saletra (as. Jakub Grzejszczak)

1-2 52 min. Karol Kosiorek b.a.

1-3 85 min. Jakub Żewłakow b.a.



Legia: Hubert Nowak - Karol Kosiorek, Bartosz Dembek, Rafał Boczoń, Jakub Grzejszczak (81' Dawid Rudnicki) - Maciej Saletra, Fryderyk Misztal (70' Roman Zhuk), Oskar Melich (46' Antoni Majchrowski) - Mateusz Konopka (55' Jakub Żewłakow), Przemysław Mizera (81' Tomasz Rojkowski), Cyprian Pchełka (70' Antoni Klukowski [07]). Rezerwa: Wojciech Banasik (br)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Ekstraliga U16: Legia 07 4-4 (3-2) Escola Varsovia '07

Gole:

0-1 2 min. Łukasz Filipkowski

1-1 10 min. Alex Cetnar (as. Max Pawłowski)

2-1 14 min. Max Pawłowski (karny po faulu na nim samym)

2-2 24 min. Kacper Kucharski

3-2 39 min. Igor Busz b.a.

4-2 54 min. Stanisław Gieroba (karny na Igorze Buszu)

4-3 62 min. Kuba Nawrocki

4-4 90+2 min. Bartosz Kmiecik (głową)



Strzały (celne) - I połowa: Legia 9 (5) - Escola 8 (4)

Strzały (celne) - II połowa: Legia 4 (3) - Escola 14 (10)

Widzów: 40



Legia: Michał Bobier - Bartosz Czarkowski [08] (59' Jan Leszczyński), Franciszek Pollok (78' Mateusz Lauryn [08]), Antoni Wasiak-Libiszowski, Maksymilian Michałowski - Aleksander Iwańczyk, Pascal Mozie [08](46' Adrian Gilant), Igor Busz - Jakub Zbróg (64' Aleks Płoszka), Max Pawłowski (46' Stanisław Gieroba), Alex Cetnar. Rezerwa: Konrad Kassyanowicz, Kuba Solecki

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



CLJ U15: Legia 08 3-1 (0-0) AP ŁKS Łódź 08

Gole:

1-0 55 min. Daniel Foks (as. Juliusz Rafalski)

2-0 70 min. Daniel Wyrozumski (as. Piotr Bzducha)

2-1 72 min. Robert Butterworth

3-1 79 min. Mikołaj Jasiński (as. Jakub Sito)



Strzały (celne): Legia 24 (13) - ŁKS 3 (2)



Legia: Antoni Błocki - Daniel Foks, Maks Dołowy, Igor Mirowski (51' Marceli Żek), Jan Musiałek (60' Mikołaj Jasiński) - Kacper Morawiec (41' Antoni Sobolewski), Jakub Sito, Kacper Borowiec (51' Maksymilian Sterniczuk) - Jakub Oremczuk (41' Patryk Mackiewicz), Daniel Wyrozumski, Juliusz Rafalski (66' Piotr Bzducha)

Trener: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Gut



Ekstraliga U14: Mazur Radzymin '09 2-4 (1-2) Legia U14

Gole:

0-1 10 min. Szymon Piasta (as. Norbert Merchel)

0-2 13 min. Jakub Juszczak (as. Norbert Merchel)

1-2 33 min. Dawid Myśliwiec

1-3 42 min. Szymon Piasta (as. Norbert Merchel)

2-3 59 min. Szymon Rudzki

2-4 73 min. Fabian Mazur (as. Szymon Piasta)



Strzały (celne): Mazur 9 (5) - Legia 34 (14)

Widzów: 175



Legia: Jan Pietrzak - Aleksander Marciniak, Krystian Kopeć, Franciszek Szydło, Jan Rodak - Szymon Piasta, Piotr Bartnicki, Norbert Merchel, Mateusz Strzelecki, Jakub Juszczak, Fabian Mazur, Wojciech Paczosa, Piotr Kaniecki, Edouard von Brandt-Etchemendigaray, Denys Stoliarenko (br)

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



Turniej "Deyna Cup Junior"(rocznik 2013 i mł.)



Legia U10 od piątku gra na tradycyjnym turnieju "Deyna Cup Junior" odbywającym się w rodzinnym mieście piłkarza, Starogardzie Gdańskim. Legionisci zaczęli bardzo mocno i mimo kilku nieco słabszych momentów, ich postawę można pochwalić; szczególnie w sobotę nasi zawodnicy byli ciężcy do zatrzymania.



Mecze rozgrywane są w formule "każdy z każdym", każdy trwa 18 minut. Przeciwnikami Legii były jak dotąd Daugavpils Futbola Skola [Łotwa], Portus Batumi [Gruzja], Błękitni Wejherowo (jedno z odkryć turnieju jak dotąd), Lech Poznań, Jagiellonia Białystok, Ateitis Wilno, Śląsk Wrocław i Pogoń Szczecin. W niedzielę na drodze podopiecznych Łukasza Listwana staną: Beniaminek 03 Starogard Gdański, Gedania Gdańsk i Karpaty Lwów.



Legia 2013: Antoni Adamkiewicz, Leon Gańko, Adam Rymszo, Konstanty Leonkiewicz, Oliwier Siuda, Jakub Szymul, Szymon Chodkowski, Ignacy Wojciechowski, Michael Oyedele

Trener: Łukasz Listwan



A klasa: UWKS Legia 03/4 3-5 (1-3) Ząbkovia II Ząbki

Gole dla CWKS:

1-0 Mikołaj Wiśniewski (as. Szymon Lisiecki), 2-5 Mikołaj Wiśniewski, 3-5 Bazyli Grabiec (as. Antoni Sidor)