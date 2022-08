Przed Legią czwarty turniej sezonu 2022

W najbliższy weekend w Krakowie rozegrany zostanie czwarty turniej sezonu 2022 amp futbol ekstraklasy. Zawody rozpoczną się w sobotę, 3 września o godzinie 11:00 meczem Wisła - Legia, na stadionie przy ul. świętego Andrzeja Boboli 5 w Krakowie, gdzie mieści się stadion Prądniczanki. Wstęp na wszystkie mecze będzie bezpłatny, a transmisje spotkań będzie można zobaczyć na sport.tvp.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Legia w sobotę, oprócz wspomnianego meczu z Wisłą, zagra z Nowymi Technologiami Różyca, czyli zespołem, który zastąpił w rozgrywkach drużynę Widzew. W niedzielę legioniści rywalizację o ligowe punkty rozpoczną z beniaminkiem, Stalą Rzeszów, z którą mierzyli się niedawno towarzysko w Lublinie (6-0 dla Legii). Z kolei o godzinie 11:45 Legia zagra z Wartą Poznań. Nasz zespół zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli z bilansem 6 wygranych, 1 remisu i 1 porażki. Prowadzą TSP Kuloodporni Bielsko-Biała (bilans 9-1-2), którzy jednak rozegrali o cztery spotkania więcej, bowiem Legia pauzowała w jednym turnieju. Trzecia w tabeli jest Wisła Kraków, z punktem straty do Legii. W barwach Legii podczas turnieju w Krakowie wystąpi dwóch nowych zawodników. Po turnieju w Krakowie Legię czekają jeszcze dwa turnieje w obecnym sezonie - 22-23 października zawody odbędą się w Warszawie, a finał rozgrywek będzie miał miejsce w dniach 5-6 listopada w Bielsku-Białej. Terminarz turnieju amp futbol ekstraklasy w Krakowie: 03.09 g. 11:00 Wisła Kraków - Legia Warszawa 03.09 g. 12:15 Warta Poznań - Stal Rzeszów 03.09 g. 13:45 Nowe Technologie Różyca - Legia Warszawa 03.09 g. 15:00 Wisła Kraków - Stal Rzeszów 03.09 g. 16:30 Nowe Technologie Różyca - Warta Poznań 04.09 g. 09:00 Legia Warszawa - Stal Rzeszów 04.09 g. 10:15 Wisła Kraków - Nowe Technologie Różyca 04.09 g. 11:45 Warta Poznań - Legia Warszawa 04.09 g. 13:00 Stal Rzeszów - Nowe Technologie Różyca 04.09 g. 14:30 Wisła Kraków - Warta Poznań

