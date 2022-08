23-24.08: Rozkład jazdy

Drugoligowe rezerwy koszykarskiej Legii w ramach przygotowań do sezonu 2022/23 rozegrają w środę pierwszy mecz kontrolny w hali na Bemowie - podopieczni Łukasza Łobody podejmować będą Trójkę Żyrardów, z którą zmierzą się później w pierwszej ligowej kolejce. Dzisiaj w hali ARMS w Siedlcach, nasi siatkarze rozegrają mecz sparingowy z miejscowym KPS-em - spotkanie będzie otwarte dla publiczności. Tenisista Legii, Tomasz Berkieta na kortach AZS-u Poznań przy ul. Noskowskiego 25 bierze udział w XXIII edycji Międzynarodowych Mistrzostw Wielkopolski (turniej ITF M25). Z kolei Jan Kluczyński występować będzie w Bohdan Tomaszewski Cup (U-16) na kortach Legii. Początek turnieju we wtorek, wstęp wolny. Rozkład jazdy: 23.08 g. 16:30 KPS Siedlce - Legia Warszawa [siatka, sparing] 24.08 g. 19:00 Legia II Warszawa - Trójka Żyrardów [kosz, ul. Obrońców Tobruku, sparing]

