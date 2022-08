Dwa finały Berkiety w Krakowie

Tomasz Berkieta bardzo dobrze zaprezentował się podczas Międzynarodowych Mistrzostw Małopolski do lat 18, które rozegrane zostały na kortach KKS-u Olsza w Krakowie. Tenisista Legii dotarł do finału singla w memoriale Charliego Berszakiewicza, a w grze podwójnej triumfował w parze z Mateuszem Lange. Tomasz w singlu przegrał finałowe spotkanie z Kacprem Szymkowiakiem 2-6, 2-6. Wyniki Berkiety w singlu: I runda: Tomasz Berkieta - Jan Sadzik 6-2, 6-1 II runda: Tomasz Berkieta - Anthony Wright 6-1, 6-1 1/4 finału: Tomasz Berkieta - Grzegorzewski 6-7(7), 6-4, 6-2 1/2 finału: Tomasz Berkieta - Thomas Faurel 2-6, 6-3, 6-4 Finał: Tomasz Berkieta - Kacper Szymkowiak 2-6, 2-6 Wyniki Berkiety w deblu: I runda: Tomasz Berkieta/Mateusz Lange - Froemel/Krawczyk 6-4, 6-4 1/4 finału: Berkieta/Lange - Hrynkiewicz/Mitoń 6-1, 6-2 1/2 finału: Berkieta/Lange - Królikowski/A. Majchrzak 3-6, 6-3, 17-15 Finał: Berkieta/Lange - Czaczkowski/G. Matuszewski 7-5, 6-1

