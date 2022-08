Górnik domaga się ukarania Legii i Josue

Niedziela, 21 sierpnia 2022 r. 20:57 źródło: Dziennik Zachodni

Górnik Zabrze zamierza złożyć skargę do Komisji Ligi Ekstraklasy po spotkaniu z Legią Warszawa. Domaga się ukarania Legii, a także indywidualnej kary dla Josue. Na liście zarzutów wobec zawodnika stołecznego zespołu jest rzekome oplucie Krzysztofa Kubicy, którego nie dopatrzyli się arbitrzy spotkania ani sędziowie VAR, oraz rzekome wulgarne obrażenie Daniela Bielicy po bramce dla Legii.







Ponadto Górnik dopatrzył się niesportowego zachowania warszawskiego zespołu. - Przed meczem wyznaczono nam na rozgrzewkę połowę pod "Żyletą". Gdy kibice zaczęli skandować "Chodźcie do nas", legioniści przeszli przez boisko, zakłócając zajęcia naszych piłkarzy - powiedział rzecznik Górnika Konrad Kołakowski.



Zabrzanie zamierzają także zwrócić się do Kolegium Sędziów o niewyznaczanie arbitra Łukasza Kuźmy do prowadzenia meczów Górnika.