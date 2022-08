Rezerwy

III liga: Legia II Warszawa 2-2 Ursus Warszawa

Sobota, 27 sierpnia 2022 r. 14:05 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W meczu 5. kolejki III ligi Legia II Warszawa zremisowała na własnym boisku z Ursusem Warszawa 2-2, wyrównującą bramkę zdobywając w ostatniej akcji spotkania. Do przerwy legioniści przegrywali 0-1. Kolejne spotkanie stołeczny zespół rozegra 2 września o godzinie 18 na wyjeździe z Bronią Radom.



Legioniści od początku zaczęli wysoko pressować, chcąc narzucić swoje tempo i styl gry. Pierwsze minuty rozgrywane były szybko, od bramki do bramki. Pierwszy celny strzał w meczu oddał Ursus, jednak łatwo interweniował Dominik Hładun. W 9. minucie świetne podanie w pole karne posłał Kacper Skibicki. Doszło ono do jednego z napastników, który wyszedł sam na sam, jednak górą okazał się bramkarz. Dwie minuty później bardzo szybki i łatwo wyprowadzony kontratak w wykonaniu gości, na szczęście zakończony strzałem prosto w golkipera. W 18. minucie bardzo dobry centrostrzał Skibickiego zaskoczył bramkarza, ale jednak ostatecznie Legia miała tylko rzut rożny, po którym także było groźnie. W 20. minucie to jednak rzut rożny Ursusa zakończył się bramką. Po zamieszaniu w polu karnym piłka spadła pod nogi Filipa Dziełaka i ten przepotężnym strzałem pod poprzeczkę pokonał Hładuna. W 26. minucie dobrze centrował na pole karne Skibicki, dośrodkowanie doszło na głowę Jurgena Celhaki, jednak Albańczyk minimalnie spudłował. Przez następne minuty legioniści próbowali zaskoczyć gości dośrodkowaniami i długimi podaniami w pole karne, jednak nie udało im się stworzyć niczego groźnego. Pojawiło się też dużo ostrzejszej gry, fauli i frustracji. W pierwszej minucie doliczonego czasu gry udało się "wojskowym" celnie dośrodkować z rzutu rożnego, jednak strzał znów był minimalnie niecelny.



Drugą połowę Legia rozpoczęła bardzo ofensywnie, jednak obrona popularnych "traktorków" detronizowała większość akcji. Po kilku minutach mecz się wyrównał i stał pod znakiem zaciętej i często zbyt agresywnej walki w środku pola. W 58. minucie świetnie w pole karne Legii wszedł Tarnowski, chciał wycofać piłkę na jedenasty metr, jednak w ostatnim momencie interweniował jeden ze stoperów. W 64. minucie świetne dośrodkowanie z rzutu rożnego wykonał Igor Korczakowski. Doszło ono na główkę jednego z legionistów, po którego strzale piłka trafiła w słupek. Odbiła się jednak wprost do kapitana, Karola Noiszewskiego i obrońca strzelił swoją 3. bramkę w tym sezonie. Legia po odrobieniu strat przejęła inicjatywę. Cztery minuty później kolejna dobra centra legionistów w pole karne, tym razem Nikodema Niskiego, jednak Patryk Konik fatalnie spudłował. W 76. minucie to Ursus ponownie objął prowadzenie. Jeden z pomocników gości świetnie znalazł podaniem niepilnowanego w polu karnym Oskara Pyrzynę, a ten technicznym strzałem wykończył akcję obok bezradnego Hładuna. Bo bramce Ursus kontrolował grę i łatwo kreował następne sytuacje. W 79. minucie kolejny świetny techniczny strzał gości z około 16 metra, jednak tym razem fantastycznie interweniował bramkarz Legii. Trzy minuty później kolejny raz uratował legionistów Hładun, tym razem broniąc groźny strzał z rzutu wolnego. W 84. minucie po raz trzeci w przeciągu pięciu minut Hładun musiał wykazać się refleksem. W 87. minucie to legioniści w końcu doszli do głosu. Jakub Jędrasik wbiegł z prawego skrzydła w pole karne i oddał mocny strzał, ale świetnie interweniował Krejer. W ostatniej akcji meczu legionistą udało się wyrównać. Świetnie w polu karnym zachował się Rafał Maciejewski, przedryblował bramkarza i umieścił piłkę w pustej bramce.



III liga: Legia II Warszawa 2-2 (0-1) Ursus Warszawa

0-1 - 20' Filip Dziełak

1-1 - 64' Karol Noiszewski

1-2 - 76' Oskar Pyrzyna

2-2 - 95' Rafał Maciejewski



Legia II: 1. Dominik Hładun - 27. Michał Gładysz, 18. Karol Noiszewski, 17. Julien Tadrowski - 23. Kacper Skibicki (60' 29. Nikodem Niski), 14. Filip Laskowski (92' Kacper Wnorowski), 7. Jurgen Celhaka (60' 22. Jakub Jędrasik), 16. Patryk Konik (85' 25. Miłosz Pacek) - 21. Igor Strzałek (60' 5. Igor Korczakowski), 9. Wiktor Kamiński, 32. Rafał Maciejewski



Ursus: Krejer - Krajewski, Bernacik, Papliński, Kozarzewski - Muniak (65' Prusinowski), Kamiński, Dziełak, Tarnowski - Muszyński, Pyrzyna



Żółte kartki: Strzałek, Skibicki, Korczakowski - Muniak, Kozarzewski