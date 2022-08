BSF Bochnia 6-4 Legia Warszawa

W meczu 1. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa przegrała 4-6 z beniaminkiem, BSF Bochnia. Do przerwy legioniści przegrywali 2-5. Po zmianie stron, za sprawą grającego trenera, Mariusza Milewskiego udało się zmniejszyć straty do jednej bramki, na 5,5 minuty przed końcem meczu. W składzie Legii zabrakło m.in. Świniarskiego, Glińskiego i Jarosza. Kolejne spotkanie stołeczny zespół rozegra 4 września o godzinie 18, a jego przeciwnikiem będzie FC Toruń. Ekstraklasa: BSF Bochnia 6-4 (5-2) Legia Warszawa 0-1 - 2:03 Madej 1-1 - 3:05 Musiał 2-1 - 5:23 Budzyn 3-1 - 14' Tarnowski (s) 4-1 - 14:56 Mendez 5-1 - 16:31 Budzyn 5-2 - 18:45 Luiz 5-3 - 30:19 Milewski 5-4 - 34:14 Milewski 6-4 - 37:27 Wędzony Legia: Tomasz Warszawski, Grzegorz Och, Adam Grzyb, Andre Luiz, Michał Madej Rezerwa: Juan Casillas, Paweł Gajek, Paweł Tarnowski, Radosław Marcinkowski, Krzysztof Flis, Mariusz Milewski, Davidson Silva

