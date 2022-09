Wygrana z Wisłą na początek turnieju

Sobota, 3 września 2022 r. 12:11 Mishka, źródło: Legionisci.com

W pierwszym meczu IV turnieju Amp Ekstraklasy Legia Warszawa wygrała z gospodarzami, Wisłą Kraków 1-0. W niedzielę o godzinie 9 legioniści zmierzą się ze Stalą Rzeszów, a o godzinie 11:45 z Wartą Poznań. Kolejny turniej odbędzie się w dniach 22-23 października w Warszawie.



Wisła Kraków 0–1 (0-0) Legia Warszawa

0-1 - 38' Moha Aharchi



Grający w mocno odmienionym składzie w stosunku do poprzedniego turnieju legioniści dobrze rozpoczęli to spotkanie, oddając groźny strzał już w 1. minucie. Później także nie zwalniali tempa. W 8. minucie gospodarze domagali się odgwizdania celowego zagrania kulą przez jednego z zawodników z Warszawy, ale sędzia uznał, że nie było to celowe. Chwilę później Abayomi agresywnie faulował Mariusza Adamczyka, za co został ukarany żółtą kartką. Po tej akcji Aharchi próbował zdobyć bramkę przewrotką, ale sztuka ta się nie udała, a ponadto napastnik został uderzony kulą w twarz przez kolegę z zespołu. Na szczęście nic poważnego się nie stało i po krótkiej przerwie zawodnik mógł wrócić na boisko. W 15. minucie legioniści stanęli przed doskonałą sytuacją, żeby zdobyć pierwszego gola - piłkę przed bramkę dostał Aharchi, jednak nie zdołał piętką oddać celnego strzału. Tuż przed przerwą jeszcze Adamczyk posłał piłkę nad poprzeczką i sędzia zakończył pierwszą część spotkania.



W 22. minucie legioniści mogli wyjść na prowadzenie, jednak akcja zakończyła się jedynie rzutem rożnym. Kolejne minuty nie przyniosły wielu dogodnych sytuacji. Brakowało także dokładności i skuteczności. W 35. minucie David Mendes wychodził sam na sam, został jednak sfaulowany przez zawodnika Wisły. Abayomi zobaczył żółtą kartkę. Było to drugie tego typu upomnienie i gospodarze musieli kończyć spotkanie w osłabieniu. W 38. minucie Moha aharchi zdobył wreszcie bramkę. Legionista spokojnie, lekko, ale precyzyjnie z dużej odległości posłał piłkę do bramki. Chwilę później ponownie oddał strzał, ale tym razem Woźniak poradził sobie z uderzeniem. Swojej szansy próbował Mendes, jednak posłał piłkę obok bramki. Tuż przed przerwą wiślacy mogli doprowadzić do wyrównania, ale Kożuch nie trafił do pustej bramki.



Legia: 1. Jakub Popławski, 23. Adrian Bąk, 20. Mariusz Adamczyk, 9. Moha Aharchi, 13. Mateusz Ślusarczyk, 10. Michael Chambers, 4. David Mendes

trener: Mateusz Szczepaniak



Wisła: 13. Igor Woźniak, 44. Abayomi, 16. Jakub Kożuch, 7. Kamil Rosiek, 23. Krystian Kapłon, 9. Marcin Guszkiewicz, 11. Kamil Grygiel

trener: Krzysztof Moszumański



żółte kartki: Abayomi - Mendes

czerwona kartka: Abayomi (za 2 żółte)