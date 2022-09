amp futbol

Komplet zwycięstw w Krakowie. Legia liderem!

Niedziela, 4 września 2022 r. 12:38 Mishka, źródło: Legionisci.com

W pierwszym niedzielnym meczu IV turnieju amp futbol ekstraklasy Legia Warszawa wygrała ze Stalą Rzeszów 4-0. W drugim spotkaniu legioniści wysoko, bo aż 6-0 pokonali Wartę Poznań, dzięki czemu z kompletem zwycięstw zostali zwycięzcą turnieju, a także liderem tabeli ekstraklasy. Kolejny turniej zaplanowano na 22-23 października w Warszawie.



Legia Warszawa 4-0 (2-0) Stal Rzeszów

1-0 - 1' Moha Aharchi

2-0 - 10' Moha Aharchi

3-0 - 23' Taras Sokol

4-0 - 25' David Mendes



Już w 52. sekundzie pierwszego niedzielnego spotkania piłkę piętką do siatki skierował Mohammed Aharchi. W kolejnych minutach legioniści wielokrotnie próbowali podwyższyć prowadzenie. W 8. minucie Michael Chambers uderzył w poprzeczkę. 2 minuty później Aharchi uderzył z prawej strony, z niepilnowanej pozycji. Piłka odbiła się jeszcze od poprzeczki i wpadła do bramki. Trener Mateusz Szczepaniak zdecydował się na dokonanie kilku zmian w składzie, ale wciąż to legioniści byli stroną zdecydowanie dominującą w tym spotkaniu.



W przerwie doszło również do zmiany w bramce stołecznego zespołu - Daniel Paszkot zmienił Jakuba Popławskiego. W 23. minucie po błędzie bramkarza po uderzeniu jednego z legionistów piłkę do bramki dobił Taras Sokol. Minutę później fantastycznym uderzeniem z dalszej odległości popisał się David Mendes.



Legia: 1. Jakub Popławski, 23. Adrian Bąk, 20. Mariusz Adamczyk, 9. Mohammed Aharchi, 13. Mateusz Ślusarczyk, 10. Michael Chambers, 4. David Mendes

trener: Mateusz Szczepaniak



Stal: 3. Andrzej Szczęsny, 17. Marcin Kostera, 55. Raymond Westbrook, 5. Sebastian Król, 10. Mirosław Gajerski, 9. Marcel Zając, 23. Przemysław Gromek

trener: Kacper Gajdek





Warta Poznań 0-6 (0-4) Legia Warszawa

0-1 - 7' Michael Chambers

0-2 - 11' Mohammed Aharchi

0-3 - 18' Mateusz Warakomski (sam.)

0-4 - 19' Mohammed Aharchi

0-5 - 27' Mohammed Aharchi

0-6 - 37' Mateusz Sadłowski



Będący zdecydowanymi faworytami legioniści dobrze rozpoczęli to spotkanie, raz po raz niepokojąc w bramce Przemysława Nadobnego. W 7. minucie po raz pierwszy w stołecznym zespole na listę strzelców wpisał się nowy nabytek, Michael Chambers. W 11. minucie pięknym strzałem popisał się Moha Aharchi, podwyższając prowadzenie Legii na 2-0. W 14. minucie piłkarze Warty zmarnowali doskonałą sytuację, kiedy to po faulu Adriana Bąka wykonywali rzut wolny, ale uderzenie trafiło jedynie w słupek. W 18. minucie David Mendes uderzył na bramkę, jednak piłkę dotknął jeszcze Mateusz Warakomski, było to więc trafienie samobójcze. Chwilę później Marcin Oleksy znalazł się sam na sam z bramkarzem Legii, ale to Popławski był górą w tym pojedynku. W odpowiedzi legioniści zdobyli czwartą bramkę, a jej strzelcem został Aharchi. W 27. minucie po raz trzeci do bramki trafił Aharchi. Gol był bardzo efektowny, zdobyty tyłem do bramki, piętką. Szóstą bramkę dla stołecznego zespołu zdobył w 37. minucie z bliskiej odległości Mateusz Sadłowski.





Warta: 1. Przemysław Nadobny, 7. Dawid Nowak, 9. Dawid Kaczmarek, 11. Bartosz Skrzypek, 87. Marcin Oleksy, 15. Jacek Konieczny, 8. Mateusz Warakomski

trener: Dariusz Sylwestrzak



Legia: 1. Jakub Popławski, 23. Adrian Bąk, 20. Mariusz Adamczyk, 9. Mohammed Aharchi, 13. Mateusz Ślusarczyk, 10. Michael Chambers, 4. David Mendes

trener: Mateusz Szczepaniak



żółte kartki: Adrian Bąk, Moha Aharchi