Skra nie dała szans. Legia czwarta w turnieju w Toruniu

Siatkarze Legii w ramach przygotowań do sezonu 2022/23 w I lidze, wzięli udział w dwudniowym turnieju w Toruniu, o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wczoraj legioniści przegrali 1-3 z BAS-em Białystok, a dziś w samo południe w meczu o trzecie miejsce przegrali z PGE Skrą Bełchatów 0-3. Legioniści stawili opór bardziej doświadczonemu rywalowi tylko w pierwszym secie, przegranym 22-25. W dwóch kolejnych bełchatowianie zwyciężyli do 14 i 12. W dodatkowym, czwartym secie Skra wygrała 25-15. Za tydzień Legia będzie organizatorem międzynarodowego turnieju, który rozegrany zostanie w hali przy Niegocińskiej 2a na Mokotowie. O szczegółach tych zawodów poinformujemy niebawem. PGE Skra Bełchatów 4-0 Legia Warszawa Sety: 25-22, 25-14, 25-12, 25-15

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.