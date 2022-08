Terminarz rugbistów Legii w sezonie 2022/23

Polski Związek Rugby opublikował terminarz rozgrywek na sezon 2022/23. Legia Warszawa występować będzie w 1. lidze, a rozgrywki rozpocznie 10 lub 11 września meczem z Hegemonem Mysłowice na własnym boisku. Terminarz Legii: 10-11.09. - 1. kolejka - Legia Warszawa - Hegemon Mysłowice 17-18.09. - 2. kolejka - Arka Rumia - Legia Warszawa 01-02.10. - 3. kolejka - Legia Warszawa - Sparta Jarocin 08-09.10. - 4. kolejka - Rugby Białystok - Legia Warszawa 22-23.10. - 5. kolejka - Legia Warszawa - pauza 05-06.11. - 6. kolejka - Legia Warszawa - Budowlani Łódź 12-13.11. - 7. kolejka - AZS AWF Warszawa - Legia Warszawa 11-12.03. - 8. kolejka - Hegemon Mysłowice - Legia Warszawa 25-26.03. - 9. kolejka - Legia Warszawa - Arka Rumia 01-02.04. - 10. kolejka - Sparta Jarocin - Legia Warszawa 15-16.04. - 11. kolejka - Legia Warszawa - Rugby Białystok 22-23.04. - 12. kolejka - Legia Warszawa - pauza 06-07.05. - 13. kolejka - Budowlani Łódź - Legia Warszawa 13-14.05. - 14. kolejka - Legia Warszawa - AZS AWF Warszawa Po sezonie zasadniczym zespoły, w oparciu o wyniki i punktację, zajmą odpowiednio miejsca od 1 do 7 zgodnie z regulaminem rozgrywek. Faza Play-Off: Półfinały (27-28.05.2023) 1. Półfinał 1 v 4 2. Półfinał 2 v 3 Mecz o 3 miejsce (10.06.2023) - gospodarzem spotkania jest zespół wyżej sklasyfikowany po sezonie zasadniczym Mecz o 1 miejsce (11.06.2023) - gospodarzem spotkania jest zespół wyżej sklasyfikowany po sezonie zasadniczym Faza Play-Out: 1. 5-7 (27-28.05.2023) 2. 5-6 (03-04.06.2023) 3. 5-7 (24-25.06.2023) Terminem przewidzianym na mecze barażowe jest 24-25.06.2023.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.