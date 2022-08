Konferencja przedmeczowa

Runjaić: Kolejne transfery? Nie przewiduję

Czwartek, 25 sierpnia 2022 r. 15:26 Redakcja, źródło: Legia Warszawa

- Musimy zachować konsekwencję. Nie możemy pozwolić sobie na to, żeby grać tylko w defensywie i nie tworzyć żadnych ofensywnych akcji. Najważniejsza jest boiskowa reakcja. W ostatnim meczu nie byliśmy konsekwentni, nie potrafiliśmy zmienić swojego stylu - powiedział na konferencji prasowej przed meczem ze Stalą Mielec trener Kosta Runjaić.







- Nie jesteśmy w stanie ocenić drużyny tylko po statystykach. Jesteśmy teraz przed ciężkim tygodniem. Czekają nas trzy mecze i każdy z nich jest bardzo ważny. Jutro wieczorem gramy ze Stalą Mielec. To trudny przeciwnik, który jest doskonale przygotowany do sezonu. O tym fakcie mówią też statystyki. Chcemy pokazać się z jak najlepszej strony. Czekamy już na jutrzejszy mecz. Z każdym przeciwnikiem musimy pokazywać pełne zaangażowanie. W pierwszej połowie meczu z Górnikiem było ona na średnim poziomie. Jutro musi to się zmienić.



- W każdym zespole są słabsze punkty. My postaramy się je wyeliminować. Będziemy musieli szybko reagować na każdy ruch przeciwników. Ja jako trener chcę jak najlepiej komunikować się z piłkarzami. Zawodnicy muszą być zmotywowani i zdawać sobie sprawę o swojej roli w zespole. Każdy piłkarz jest ważny. Mam nadzieję, że wszystkie założenia treningowe zostaną wykonane. W tabeli jest duży ścisk. Wiemy, jakie zespoły pokonała Stal Mielec. Były to drużyny renomowane. Czeka nas trudny mecz, ale jesteśmy świadomi, co w piątek chcemy osiągnąć.



O meczu z Górnikiem



- Być może wśród drużyny było zbyt duże napięcie. To mogła być jedna z przyczyn. W zeszły piątek wspaniale spisali się kibice, którzy od początku sezonu mocno nas wspierają. Liczę na równie duże zaangażowanie piłkarzy w jutrzejszym meczu.



O Carlitosie



- W meczu z Górnikiem warto docenić nie tylko Carlitosa. Na treningach również inni zawodnicy pokazują wysoki poziom. Przed nami trzy ciężkie mecze. Nie oznacza to jednak, że w każdym ze spotkań będę dokonywał wielu zmian. Carlitos znajdzie się w pierwszym składzie, ale jeszcze nie powiem kiedy.



Lirim Kastrati, Joel Abu Hanna i Rafał Augustyniak



- Wypożyczenia Lirima Kastratiego i Joela Abu Hanny są pewne. Chcemy, aby Ci piłkarze zbierali minuty, a nie siedzieli na ławce. To sytuacja win to win. Dla obu stron będzie to korzystne rozwiązanie. O oficjalne potwierdzenie należy jednak pytać dyrektora sportowego Legii. Kolejne transfery? Nie przewiduję.



- Joel Abu Hanna prawdopodobnie przejdzie do Lechii Gdańsk. Joel zna się z trenerem Kaczmarkiem, razem pracowali, więc to będzie dobry ruch. O plany transferowe proszę pytać Jacka Zielińskiego. Ja chciałbym skupić się na meczu ze Stalą.



- Rafał Augustyniak będzie grał tam, gdzie będzie potrzebny.