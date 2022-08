Majewski: Legia to co najgorsze, ma już za sobą

Piątek, 26 sierpnia 2022 r. 10:34 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Nie ma znaczenia, że gramy z Legią, która w Polsce jest postrzegana różnie. Chcemy wygrać kolejny mecz. Gramy u siebie, wszystkie bilety zostały wykupione. Będzie bardzo fajna atmosfera na meczu i mam nadzieję, że jako zespół się do tego dostosujemy - powiedział przed piątkowym spotkaniem trener Stali Mielec Adam Majewski.



- Mecz z Piastem przegraliśmy przede wszystkim przez pierwsze trzy łatwo stracone bramki, po naszych prostych, indywidualnych błędach. Dwie bramki na początku drugiej połowy zakończyły ten mecz. Nie uważam jednak, że zagraliśmy aż tak słabo jak, jak wskazuje wynik. Po prostu zabrakło nam argumentów w ofensywie, a błędy w defensywie doprowadziły do porażki.



- Nikt nie lubi przegrywać. Dla mnie nie ma znaczenia czy przegramy 0-1, czy 0-4. Boisko zweryfikuje, jak zareagujemy na tę ostatnią porażkę. Nie panikujemy, przegraliśmy mecz, bo byliśmy zespołem słabszym tego dnia. Ale mam nadzieję, że to nas dodatkowo zmobilizuje.



- Nie szykujemy dużej liczby zmian na to spotkanie. Wcześniejsze mecze wyglądały dobrze w naszym wykonaniu, dlatego tej rotacji będzie niewiele.



- Mamy szansę, by powtórzyć wynik z zeszłego sezonu i dwukrotnie pokonać Legię. Warszawska drużyna, w przeciwieństwie do poprzedniego sezonu, nie jest już w kryzysie. Zmieniła trenera, przyszło kilku zawodników. W poprzednim sezonie wygraliśmy dwa razy, czyli można powiedzieć, że to nie był przypadek. Jest też takie powiedzenie "do trzech razy sztuka", więc zobaczymy. Wyjdziemy zmobilizowani, dobrze przygotowani i powalczymy o trzy punkty.



- Legia jest na etapie przebudowy. Mają doświadczonego trenera i systematycznie się wzmacniają. Jest w górnej części tabeli i myślę, że będą walczyć o mistrzostwo. To co najgorsze mają już za sobą.