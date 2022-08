30.08-1.09: Rozkład jazdy

We wtorek rozegrane zostaną spotkania I rundy Pucharu Polski na szczeblu centralnym w sezonie 2022/23. Nasze rezerwy w Legia Training Center podejmować będą Wisłę Kraków o godzinie 16:15. Z kolei pierwszy zespół Legii czeka wyjazdowe spotkanie z Termaliką Nieciecza. Rozkład jazdy: 30.08 g. 16:15 Legia II Warszawa - Wisła Kraków [PP][LTC] 30.08 g. 16:30 RKS Radomsko - Radomiak Radom 30.08 g. 17:00 GKS Wikielec - Zagłębie Sosnowiec 30.08 g. 19:00 Bałtyk Gdynia - Olimpia Elbląg 30.08 g. 20:30 Termalika Nieciecza - Legia Warszawa Młodzież: 31.08 g. 11:00 Legia LSS U15 - Olimp Ciechanów '08 [ul. Łazienkowska 3] 31.08 g. 11:00 Legia U16 - STF Champion Warszawa 07 [LTC 7] 31.08 g. 13:00 KS SEMP Pogoń Siedlce 09 - Legia U14 '09 [Siedlce, ul. Jana Pawła II 6] 01.09 g. 17:30 Legia U11 - AS Milan Sport Pruszków 2012 [ul. Łazienkowska 3]

Adam - 1 godzinę temu, *.52.53 Legia II powinna grać na Ł3! odpowiedz

