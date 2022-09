27. urodziny Hładuna

27. urodziny obchodzi dziś bramkarz Legii Dominik Hładun. Urodzony w Lubinie golkiper przyszedł do stołecznego klubu w letnim oknie transferowym. Nie zadebiutował jeszcze w pierwszej drużynie, ma na swoim koncie jedynie kilka występów w III-ligowych rezerwach. Wcześniej grał tylko w Zagłębiu Lubin i przez rok na wypożyczeniu w Chojniczance Chojnice. Z okazji urodzin życzymy zawodnikowi dużo zdrowia, pomyślności i wielu sukcesów.

