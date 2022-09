28. urodziny Sokołowskiego

28. urodziny obchodzi dziś pomocnik Legii Warszawa, Patryk Sokołowski. Wychowanek stołecznej drużyny wrócił do klubu zimą 2022 roku, po ponad ośmiu latach rozłąki. Łącznie w Legii rozegrał 22 mecze, w których zdobył dwie bramki. W obecnym sezonie wystąpił w 7 spotkaniach i tylko raz w wyjściowym składzie. Z okazji urodzin życzymy zawodnikowi dużo zdrowia, pomyślności i wielu sukcesów!

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Kombajn - 3 godziny temu, *.orange.pl Wszystkiego Najlepszego z okazji urodzin życzą ziomale z Ochoty:) odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.