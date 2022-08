Amp futbol

David Mendes nowym zawodnikiem Legii

Wtorek, 23 sierpnia 2022 r. 07:43 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Amp futbolowa Legia pozyskała nowego zawodnika, który zadebiutuje w naszych barwach za półtora tygodnia, podczas czwartego turnieju sezonu 2022 w Krakowie. Nowym graczem Legii został reprezentant Hiszpanii, David Mendes, który przed rokiem ze swoją reprezentacją zdobył wicemistrzostwo Europy.



Na tamtych mistrzostwach, rozgrywanych w Krakowie, Mendes strzelił bramkę przeciwko Polsce, w zremisowanym meczu 1-1. - Moja przygoda z amp futbolem zaczęła się pięć lat temu. Rozmawiałem z nauczycielem i powiedział mi, że może mi znaleźć drużynę, w której mógłbym grać. Gdy usłyszałem, że mogę grać w piłkę nie mając nogi, myślałem że to żart. Pewnego dnia jednak mnie zaskoczył wiadomością, że rozmawiał o mnie z przedstawicielami hiszpańskiego związku amp futbolowego i... dostałem powołanie do reprezentacji. Zaproszono mnie na turniej do Barcelony, w którym zagrały także dwie inne kadry – Francja i... Polska. I właśnie przeciwko Polsce strzeliłem swojego pierwszego gola, w dodatku w finale, który wygraliśmy - mówił przed rokiem w rozmowie z TVP Sport.