Rafał Krajewski zwyciężył w Druskininkai Cup

W Druskiennikach na Litwie odbył się mocno obsadzony turniej International UWW Tournament "Druskininkai Cup 2022" w zapasach w stylu klasycznym, w którym, w najwyższej kategorii wagowej triumfował legionista - Rafał Krajewski . Krajewski na Litwie stoczył cztery zwycięskie pojedynki. W pierwszej walce pokonał 3-1 brązowego medalistę Mistrzostw Europy do lat 23, Gruzina, Giorgiego Tsopurashvili. Następnie nasz zapaśnik pokonał, również 3-1, Litwina, Romasa Fridrikasa. W półfinale wypunktował (3-1) brązowego medalistę Mistrzostw Europy z 2020 roku, Niemca Jello Krahmera. Z kolei w finale Rafał pewnie pokonał 5-1 brązowego medalistę Mistrzostw Europy z lat 2018-2019, Fina, Mattiego Kuosmanena. To dobry prognostyk przed Mistrzostwami Świata, które za miesiąc odbędą się w Belgradzie.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.