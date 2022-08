Fani Radomiaka zasiądą na Żylecie na meczu przyjaźni

Kibice Radomiaka Radom na zbliżającym się meczu przyjaźni z Legią Warszawa na stadionie przy Łazienkowskiej zajmą miejsca wspólnie z legionistami na Żylecie. Szykuje się bardzo dobra frekwencja z obu stron. Fani Radomiaka bilety na Żyletę kupować mogą u siebie w mieście - w sklepie Radomiaka i Galerii Słonecznej, w cenie 40 złotych. Na tę chwilę zajętych jest blisko 18 tysięcy miejsc na spotkanie zaplanowane na piątek, 2 września na godzinę 20:30. KUP BILET NA MECZ LEGIA - RADOMIAK Na ostatnim meczu przyjaźni Legia - Radomiak, 19 grudnia zeszłego roku, na naszym stadionie pojawiło się 16 977 widzów, w tym ok. 3-tysięczna grupa naszych braci z Radomiaka. Wtedy zaprezentowana została oprawa "Za braćmi jak w dym".

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

Kibic - 29 minut temu, *.plus.pl Wiadomka Legia i Radomiak! odpowiedz

ding - 29 minut temu, *.chello.pl Na ostatnim meczu na Wschodniej zasiadło ich tylu, że czułem się jakbym oglądał mecz z partyzanta :-( odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.