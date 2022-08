Legia 12. po pierwszym dniu PEŻ na Zalewie Szczecińskim

W Trzebieży rozegrano dziś pierwsze wyścigi trzeciej, przedostatniej rundy Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej w sezonie 2022. Wszystkie załogi dość długo musiały czekać na odpowiednie warunki, które umożliwiły starty. Legia Warszawa po pierwszym dniu zajmuje miejsce odległe, 12. miejsce, szczególnie jako ekipa walcząca o medal mistrzostw Polski. Przypomnijmy, że po dwóch rundach PEŻ legioniści zajmowali drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Zawody rozegrano na Zalewie Szczecińskim, kilkanaście kilometrów od Szczecina. W poszczególnych flajtach nasza załoga zajmowała miejsca: 6, 4, 7, 1, 5 i 9. Straty do ekip z wyższych miejsc nie są wielkie. Po pierwszym dniu trzeciej rundy prowadzi (z 15 pkt. przewagi nad Legią) najlepsza ekipa obecnego sezonu - Balex YKP Gdynia. W niedzielę kolejne starty trzeciej rundy, liczymy na wyższe lokaty legijnej załogi.

