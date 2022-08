W weekend trzecia runda PEŻ w Szczecinie

W najbliższy weekend w Szczecinie, załoga żeglarskiej Legii weźmie udział w trzecich zawodach Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej w sezonie 2022. Rywalizacja na jeziorze Dąbie będzie miała miejsce w sobotę i niedzielę i będą to przedostatnie starty w obecnych rozgrywkach. Po dwóch dotychczasowych zawodach PEŻ w Sopocie i Gdyni, Legia plasuje się na miejscu drugim w klasyfikacji generalnej, z trzema punktami straty do zwycięzców obu dotychczasowych rywalizacji - Balexu YKP Gdynia. Nasza legijna załoga nie składa jednak broni i walczyć będzie o kolejny tytuł mistrza Polski, który umożliwi również start w Żeglarskiej Lidze Mistrzów. Sezon 2022 zakończony zostanie w dniach 24-25 września na Zalewie Zegrzyńskim.

