Przygotowania do meczu ze Stalą

Wtorek, 23 sierpnia 2022 r. 19:23 Woytek, źródło: Legionisci.com

W poniedziałek po południu piłkarze Legii rozpoczęli kolejny mikrocykl przygotowań do ligowego meczu. We wtorek drużyna miała zaplanowaną jednostkę treningową na godzinę 11. W zajęciach uczestniczyli wszyscy poza przechodzącym rehabilitację Blazem Kramerem. Z drużyną trenowali Wiktor Kamiński i Jakub Trojanowski.



Fotoreportaż z treningu - 42 zdjęcia Woytka



W drużynie widać coraz lepszą wewnętrzną atmosferę. Mimo ciężkiej pracy w dość nieprzyjemnych warunkach pogodowych do maksymalnego wysiłku, dobre humory nie opuszczały zawodników aż do końca zajęć. Trening składał się z rozgrzewki, gierek w dziadka, akcji 2 na 1 i 3 na 2 na wysokim tempie oraz turnieju trzech drużyn na skróconym polu gry. Składy były następujące:



Niebiescy: Tobiasz - Augustyniak, Abu Hanna, Baku, Johansson, Kamiński, Muci, Pich, Slisz

Zieloni: Miszta - Carlitos, Celhaka, Jędrzejczyk, Kapustka, Mladenović, Skibicki, Sokołowski, Wszołek

Fioletowi: Hładun - Charatin, Kastrati, Josue, Nawrocki, Ribeiro, Rose, Rosołek, Strzałek



Na zakończenie odbył się konkurs - każdy z zawodników oddał po 4 strzały na bramkę z ok. 20 metrów, której strzegli kolejno Tobiasz, Miszta, Hładun i Trojanowski. Wysoką skutecznością popisał się Lindsay Rose, który zanotował trzy trafienia, dwa razy golkiperów pokonał Artur Jędrzejczyk - ich bramki wywołały najwięcej radości wśród całej ekipy. Najskuteczniej bronił Trojanowski, który tylko czterokrotnie został pokonany.



Kolejny trening zaplanowano na środowe przedpołudnie. W piątek o godz. 20:30 Legia zagra w Mielcu ze Stalą.



fot. Woytek / Legionisci.com