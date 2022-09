2-4.09: Weekendowy rozkład jazdy

W piątkowy wieczór przy Łazienkowskiej będziemy świadkami meczu przyjaźni z Radomiakiem, na którym gwarantowana jest nie tylko gorąca atmosfera, ale i bardzo wysoka frekwencja. Radomiak zasiądzie na naszych trybunach - głównie na Żylecie, ale na pewno nie zabraknie naszych braci również na pozostałych trybunach. Amp futboliści Legii pojadą do Krakowa na czwarty turniej sezonu 2022 - zawody na stadionie Prądniczanki można oglądać bezpłatnie, a transmisja dostępna również w aplikacji TVP Sport. Nasi koszykarze zagrają dwa sparingowe mecze w Toruniu w ramach memoriału Wojtka Michałowicza - w sobotę o 14:30 nasz zespół zagra z Twardymi Piernikami Toruń (początkowo rywalem miał być Zastal Zielona Góra) - transmisja tutaj , w niedzielę o 11:00 z litewskim Lietuvos Rytas Wilno - transmisja tutaj . Siatkarska Legia zorganizuje międzynarodowy turniej City Volley Cup, który w sobotę i niedzielę rozegrany zostanie w hali OSiR Mokotów, przy ulicy Niegocińskiej 2a. Mecz futsalistów z FC Toruń został przełożony na 19 października. Siatkarze Legii zorganizują międzynarodowy turniej City Volley Cup 2022, który w piątek i sobotę odbędzie się w hali przy Niegocińskiej 2a. W jego ramach nasz zespół rozegra trzy spotkania. Wstęp wolny, zapraszamy. W Dziwnowie o mistrzostwo Polski w żeglarskiej klasie 505 powalczą legioniści - Jakub Pawluk i Marcin Józefowski. Zofia Klepacka weźmie udział w zawodach iQ Games w Hadze - początek rywalizacji w piątek. Siedmioro pięcioboistów Legii wystartuje na Mistrzostwach Świata U17 i U19 we włoskim Lignano Sabbiadoro - Maja Biernacka, Pola Wolska, Małgorzata Karbownik (U19), Hanna Jakubowska, Katarzyna Dębska, Hanna Matusik i Igor Radomyski (U17). Rozkład jazdy: 02.09 g. 17:00 Legia Warszawa - CUK Anioły Toruń [siatka, ul. Niegocińska 2a] 02.09 g. 18:00 Zagłębie Sosnowiec - Stal Rzeszów 02.09 g. 18:00 Broń Radom - Legia II Warszawa 02.09 g. 20:00 Willem II Tilburg - FC Den Haag 02.09 g. 20:30 Legia Warszawa - Radomiak Radom 03.09 g. 10:00 Legia Warszawa - Black Volley Beskydy [siatka, ul. Niegocińska 2a] 03.09 g. 11:00 Wisła Kraków - Legia Warszawa [amp futbol, Kraków, św. ul. Andrzeja Boboli 5] 03.09 g. 13:15 Legia II Warszawa - Isetia Erzurum [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] 03.09 g. 13:45 Nowe Technologie Różyca - Legia Warszawa [amp futbol, Kraków, św. ul. Andrzeja Boboli 5] 03.09 g. 14:30 Twarde Pierniki Toruń - Legia Warszawa [kosz, Arena Toruń] 03.09 g. 17:00 Olimpia Elbląg - Wisła Puławy 03.09 g. 18:30 Legia Warszawa - Sparta Grodzisk Maz. [siatka, ul. Niegocińska 2a] 04.09 g. 09:00 Legia Warszawa - Stal Rzeszów [amp futbol, Kraków, św. ul. Andrzeja Boboli 5] 04.09 g. 11:00 Lietuvos Rytas Wilno - Legia Warszawa [kosz, Arena Toruń] 04.09 g. 11:45 Warta Poznań - Legia Warszawa [amp futbol, Kraków, św. ul. Andrzeja Boboli 5] 04.09 g. 17:00 Legia Ladies - WAP Warszawa [piłka nożna kobiet] Młodzież: 02.09 g. 18:00 Legia U14 - Mławianka Mława 09 [LTC 7] 03.09 g. 10:00 KS Jeziorka MSP Prażmów 14 - Legia LSS U9 [Prażmów, ul. Franciszka Ryxa 72 ] 03.09 g. 10:00 Huragan Wołomin 11 - Legia LSS U12][Wołomin. ul. Korsaka 4] 03.09 g. 10:00 Legia LSS U13 - SEMP Ursynów 10 [ul. Łazienkowska 3] 03.09 g. 11:00 Legia U19 - MKS Polonia Warszawa 04/5 [CLJ U19][LTC 8] 03.09 g. 11:30 Legia LSS U14 - UKS FC Komorów 09 [ul. Łazienkowska 3] 03.09 g. 12:00 BVB Schule WBS Warsaw 15 - Legia LSS U8 [Willy-Brandt Schule, W-wa Wilanów, ul. Ledóchowskiej 3] 03.09 g. 13:00 Legia LSS U10 - UKS Rakovia Warszawa 13 [ul. Łazienkowska 3] 03.09 g. 13:00 Legia LSS U9 - Delta Warszawa 14 [ul. Łazienkowska 3] 03.09 g. 13:00 Legia U16 - Huragan Wołomin 07 [LTC 7] 03.09 g. 14:30 Legia LSS U8 - KS Grom Pro Warszawa 15 [ul. Łazienkowska 3] 03.09 g. 15:00 MKS Polonia Warszawa 06 - Legia U17 [CLJ U17][ul. Konwiktorska 6] 03.09 g. 15:00 Perła Złotokłos 13 - Legia LSS U10 [Złotokłos, ul. Traugutta 10] 03.09 g. 15:30 Legia U15 - UKS Varsovia 08 [LTC 7] 04.09 g. 10:00 MKS Polonia II Warszawa 08 - Legia LSS U15 [ul. Konwiktorska 6] 04.09 g. 10:00 KS Grom Pro 12 - Legia LSS U11 [ul. Starego Doktora 1] 04.09 g. 14:30 Legionovia Legionowo 10 - Legia U13 [Legionowo, ul. Parkowa 27] 04.09 g. 16:00 TS Gwardia Warszawa 12 - Legia LSS U11 [ul. Chełmska 23] 04.09 g. 19:00 MKS Polonia Warszawa 11 - Legia U12 [ul. Konwiktorska 6] Terminarz koszykarskiego turnieju juniorów Łódeczka Cup (ul. Politechniki 10 w Łodzi): 02.09 g. 10:00 ŁKS Szkoła Gortata Łódź - Profbud Legia Warszawa 02.09 g. 15:30 Profbud Legia Warszawa - Enea Basket Poznań 03.09 g. 11:00 Profbud Legia Warszawa - GAK Gdynia 03.09 g. 15:00 Profbud Legia Warszawa - WKK Wrocław 04.09 g. 13:00 Profbud Legia Warszawa - WKS Śląsk Wrocław

