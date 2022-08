Komplet biletów sprzedanych na mecz Stal - Legia

Komentarze (18)

e(L)o - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Szykuje się porażka odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl Przyjeżdża Legia i tyle w temacie. Jazda ukochana ma z tą stalą... jazda Legii Warszawa!!! Dawać ich na pełnej k. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki odpowiedz

zzz - 4 godziny temu, *.248.210 jak na Ł3 przyjeżdża Lech, też jest komplet. odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @zzz: a kiedy to ostatnio na Ł3 przyjechał Lech? Bo chyba nie piszesz o jakimś łachu spod wronieckich lasów. odpowiedz

kaktus - 5 godzin temu, *.orange.pl "Panowie z Warszawy przyjeżdżajo..." odpowiedz

DM - budowniczy, wizjoner, marzyciel - 6 godzin temu, *.centertel.pl Jak grająca Legia by nie była to każdy chce zobaczyć mecz z Legią, taka prawda!



Mnie to w sumie nie dziwi ale i cieszy bo to świadczy o swego rodzaju legendarności i prestiżu Legii :) odpowiedz

dino - 6 godzin temu, *.plus.pl @DM - budowniczy, wizjoner, marzyciel:

Z tego nicku tylko marzyciel jest prawdziwe plus 180 mln długów jak twój wizjoner chce go spłacić odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @dino: Barcelona ma 1.5 miliarda euro do spłaty. Polska jako kraj ponad 1 bilion złotych. Cały świat ogólnie sobie pożycza i tak to funkcjonuje. Najważniejsze aby można było spłacać raty. Legia generuje ponad 100 mln przychodu rocznie więc spokojnie da sobie radę odpowiedz

Lupus - 6 godzin temu, *.centertel.pl Za kilka dni na PP "maracana" w Niecieczy też będzie miała komplet, a może nawet dostawią kilka stolików wokół boiska. odpowiedz

Januszek - 7 godzin temu, *.chello.pl Wszyscy chca zobaczy jak Carlitos strzela HatTricka ;D odpowiedz

majusL@legionista.com - 7 godzin temu, *.174.42 Bliski wyjazd. To lubię!! odpowiedz

Mickiewicz z Mielca - 8 godzin temu, *.centertel.pl Głęboki przekaz płynie z tego hasła z oprawy odpowiedz

L - 8 godzin temu, *.171.18 Obcokrajowiec przychodzacy do Legii to najlepszy ambasador tej ligi. Moze sie w niej zakochac i opowiadac zagranicą, ze na kazdym meczu, gdzie nie pojedzie, to pelny stadion :DDDD odpowiedz

bezprzykladny - 8 godzin temu, *.bbox.fr przyszedl... przyszla... przyszliscie chamy, bo MY tu gramy... polski jezyk trudny jezyk... ale z was banda kasztanow... odpowiedz

Ding - 8 godzin temu, *.play-internet.pl Fiu, fiu, 40 zł za bilet. Bogaty region. odpowiedz

on - 9 godzin temu, *.127.51 Z Cracovią też był komplet odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!!! - 9 godzin temu, *.btcentralplus.com NO LEGIA, NO KOMPLET !!!!! odpowiedz

Hamy - 9 godzin temu, *.orange.pl Bo my tu gramy !!! odpowiedz

