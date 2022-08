Koszykówka

Sparing: Anwil Włocławek 76-73 Legia Warszawa

Piątek, 26 sierpnia 2022 r. 20:53 źródło: Legia Koszykówka

W meczu sparingowym rozgrywanym we Włocławku miejscowy Anwil pokonał Legię Warszawa 76:73. Dla legionistów to drugi przedsezonowy sparing – w pierwszym takim spotkaniu warszawianie pokonali we własnej hali Polski Cukier Pszczółkę Start Lublin.







Od samego początku to Anwil dyktował warunki gry i jej tempo. Gospodarze szybko objęli prowadzenie 14:3. Legioniści zniwelowali straty, ale po pierwszej kwarcie to włocławianie wygrywali 24:15. Kolejne minuty nie przyniosły odmiany – wciąż to zespół prowadzony przez trenera Przemysława Frasunkiewicza dominował i potwierdzał to także wynik meczu. Na półmetku sparingu Anwil prowadził 43:29. Drugą połowę lepiej zaczęli warszawianie, którzy za sprawą udanych akcji Devyna Marble’a i Grzegorza Kamińskiego z każda minutą zbliżali się do Anwilu. Przed ostatnią kwartą tego spotkania legioniści tracili do rywali siedem „oczek” (50:57). Kiedy wydawało się, że już wkrótce to Zieloni Kanonierzy przejmą inicjatywę, Anwil zdobył kilka punktów z rzędu po udanych kontratakach. Ponowie gospodarze zyskali 13-punktowe prowadzenie. Warszawianie próbowali dogonić Anwil i na nieco ponad trzy minuty przed końcową syreną przegrywali tylko różnicą pięciu punktów. Emocjonująca końcówka mogła sprawić, że kibice zgromadzeni w hali Mistrzów byliby świadkami dogrywki, ale rzut Raya McCalluma nie był celny. Anwil zwyciężył 76:73.



„Kolejny sparing za nami i kolejny bardzo cenny materiał nad którym musimy pracować. Jesteśmy w trakcie intensywnych treningów, czujemy obciążenia, które na pewno przyniosą pozytywne efekty w zbliżającym się sezonie. W niedzielę na pewno będziemy chcieli zrewanżować się Anwilowi” – powiedział Dariusz Wyka.



W niedzielę, 28 sierpnia o godz. 17:30 ponowne spotkanie obu drużyn, tym razem w hali OSiR Bemowo w Warszawie.



Sparing: Anwil Włocławek 76–73 Legia Warszawa

Kwarty: 24-15, 16-14, 14-21, 19-23



Anwil: Josh Bostic 23, Phil Grene IV 16, Dawid Słupiński 10, Luke Petrasek 7, Josip Sobin 6, Marcin Woroniecki 6, Kamil Łączyński 3, Michał Nowakowski 3, Daniel Dawdo 2, Wojciech Jakubiak -, Bartosz Lazarski -.

Trener: Przemysław Frasunkiewicz



Legia: Ray McCallum 13, Grzegorz Kamiński 13, Devyn Marble 13, Travis Leslie 11, Geoffrey Grosselle 10, Dariusz Wyka 9, Jakub Sadowski 4, Szymon Kołakowski 0.

Trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik