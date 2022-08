Koszykówka

Sparing: Legia Warszawa 80-71 Anwil Włocławek

Niedziela, 28 sierpnia 2022 r. 19:52 Woytek, źródło: legiakosz.com

W trzecim sparingowym meczu podczas przygotowań do nowego sezonu koszykarze Legii Warszawa wygrali z Anwilem Włocławek 80-71.



Początkowo lepiej spisywał się Anwil, który udokumentował swoją przewagę budując kilkupunktową przewagę. Pierwsza kwarta dla gości, 19-16. Więcej działo się w kolejnych minutach – raz po raz trafiał Travis Leslie, który po 20 minutach gry miał na swoim koncie 18 ”oczek”, a Legia prowadziła na półmetku starcia 40-35. Po przerwie warszawianie powiększali przewagę, która urosła do 13 punktów. Anwil zmniejszył straty i przed ostatnią kwartą przegrywał 56-62. Walka punkt za punkt trwała w najlepsze – dobrze pod koszem spisywał się Geoffrey Groselle, a kolejne asysty rozdawał Ray McCallum. Po stronie włocławian najlepsi byli Josh Bostic i Luke Petrasek. Dwie „trójki” z rzędu” – najpierw Raya McCalluma, chwilę później Grzegorza Kamińskiego pozwoliły gospodarzom prowadzić 78-67 na niedługo przed końcową syreną. Podopieczni trenera Wojciecha Kamińskiego nie pozwolili już się dogonić rywalom i zwyciężyli 80-71.







- Idziemy do przodu, z każdym meczem, treningiem zgrywamy się, rozumiemy się. Dziś pokonaliśmy Anwil czym można powiedzieć, że zrewanżowaliśmy się za piątkową minimalną porażkę. Bardziej niż na wynik w sparingach zwracamy uwagę na to, by robić ciągłe postępy w grze, egzekwować plan sztabu szkoleniowego. Na pewno z każdym tygodniem będziemy prezentować się coraz lepiej – powiedział po meczu Grzegorz Kamiński.



Kolejne mecze sparingowe jakie rozegrają koszykarze Legii Warszawa już w zbliżający się weekend. Podczas turnieju w Toruniu Zieloni Kanonierzy zmierzą się z Eneą Zastalem Zielona Góra (sobota, 3.09) oraz z Rytasem Wilno, aktualnym mistrzem Litwy (niedziela, 4.09).



Sparing: Legia Warszawa 80-71 Anwil Włocławek

Kwarty: 16-19, 24-16, 22-21, 18-15



Legia: Travis Leslie 25, Ray McCallum 17, Geoffrey Groselle 13, Devyn Marble 10, Dariusz Wyka (k) 9, Grzegorz Kamiński 6, Jakub Sadowski 0, Bartłomiej Prokopowicz -, Szymon Kołakowski 0, Jakub Śliwiński -.

Trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Anwil: Josh Bostic 13, Dawid Słupiński 10, Luke Petrasek 10, Michał Nowakowski 8, Phil Greene IV 7, Josip Sobin 6, Marcin Woroniecki 5, Daniel Dawdo 5, Kamil Łączyński 5, Bartosz Lazarski 2, Wojciech Jakubiak -



Widzów: 150









fot. Bodziach



Centrum informacji o koszykarskiej Legii -> legionisci.com/kosz