Koszykówka

Niedzielny sparing z Anwilem obejrzą karneciarze

Środa, 24 sierpnia 2022 r. 17:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższą niedzielę koszykarze Legii Warszawa rozegrają jedyny mecz sparingowy na własnym parkiecie przed sezonem 2022/23, który będą mogli obejrzeć kibice naszego klubu. Możliwość obejrzenia spotkania Legii z Anwilem Włocławek, które rozpocznie się o godzinie 17:30 w hali OSiR Bemowo przy ul. Obrońców Tobruku będą mieli wszyscy, którzy do tego czasu zakupią karnety na sezon 2022/23.



Sprzedaż karnetów prowadzona jest TUTAJ - do piątkowego południa pierwszeństwo w zakupie abonamentów mają posiadacze karnetów z poprzedniego sezonu. Od piątku od godziny 12:00 ruszy otwarta sprzedaż karnetów.



Pierwszy mecz sezonu 2022/23 legioniści rozegrają w czwartek, 22 września w Łańcucie z miejscowym Sokołem. Tydzień później, w czwartek 29 września Legia podejmować będzie w Warszawie drużynę Śląska Wrocław.



Terminy przedsezonowych sparingów koszykarskiej Legii:

26.08 (PT) g. 18:00 Anwil Włocławek - Legia Warszawa [Włocławek, hala Mistrzów]

28.08 (ND) g. 17:30 Legia Warszawa - Anwil Włocławek [ul. Obrońców Tobruku 40]

03.09 (SO) g. 14:30 Legia Warszawa - Zastal Zielona Góra [Toruń, ul. Gen. J. Bema 73/89]

04.09 (ND) g. 11:00 Legia Warszawa - Rytas Wilno [Toruń, ul. Gen. J. Bema 73/89]

10.09 (SO) g. 18:00 Astoria Bydgoszcz - Legia Warszawa [Bydgoszcz, ul. Toruńska 59]

11.09 (ND) g. 13:00 lub 16:00 Legia Warszawa - Trefl Sopot/King Szczecin [Bydgoszcz, ul. Toruńska 59]

15.09 (CZ) Legia Warszawa - Bnei Herzliya [Włocławek, hala Mistrzów]