Termalika prowadzi sprzedaż biletów na mecz PP z Legią

Środa, 24 sierpnia 2022 r. 20:29 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Termalika Nieciecza prowadzi sprzedaż biletów na spotkanie I rundy Pucharu Polski z Legią Warszawa, które zostanie rozegrane w najbliższy wtorek o godzinie 20:30. Na tę chwilę w sprzedaży pozostało niewiele ponad 1000 biletów na sektory B i C.



Wejściówki na te miejsca kosztują 25 (ulgowe) i 35 (normalne) złotych. Na tańsze bilety mogli liczyć posiadacze abonamentów, którzy za wstęp na mecz z Legią zapłacą 10 złotych. Sprzedaż biletów prowadzona jest zarówno w Niecieczy (obok boisk treningowych), jak również w serwisie kupbilet.pl.



Wtorkowe spotkanie będzie mogła obejrzeć grupa ok. 500 fanów z Łazienkowskiej. Ostatni mecz Termaliki z Legią, w rozgrywkach Ekstraklasy, miał miejsce 19 lutego tego roku - na trybunach pojawiło się wtedy 4564 widzów, w tym ok. 650 kibiców naszego klubu, z których część zajęła miejsca przyległe do sektora gości.



Stadion Termaliki może pomieścić 4595 widzów.