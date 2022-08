TMK: Legia nr1 w Lidze Ultras za sezon 2021/22

Czwartek, 25 sierpnia 2022 r. 19:16 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W sierpniowym numerze magazynu "To My Kibice", przygotowany został ranking "Ligi Ultras" za sezon 2021/22, w którym autor miesięcznika podsumowuje działalność kibiców wszystkich klubów na każdym polu - aktywności, liczb wyjazdowych, opraw, wspierania zgód, jak również atrakcji okołomeczowych.



Po raz trzeci z rzędu, na miejscu pierwszym w rankingu znaleźli się kibice Legii Warszawa, którzy wyprzedzili Lecha Poznań.



"Długo czekan na taki sezon Legii Warszawa. Oj, długo. Chodzi rzecz jasna o dokonania piłkarzy (...)No więc nadszedł ten moment, który miał być chwilą weryfikacji. I był. Wyjaśnił Legię po całości. Legia to jest potęga i ch**j. Nie ma w Polsce bandy, która byłaby w stanie przy spadkowej strefie jechać do Poznania w 2 tysiące ludzi, a do Białegostoku przy pozycji w drugiej części tabeli w okolicy tysiaka. Dość powiedzieć, że Legia w przeciągu całego sezonu zaliczyła sześć czterocyfrowych wyjazdów, w tym jeden zagraniczny. Bez żartów, to jest siła, z jaką w Polsce nikt nie jest w stanie się mierzyć. Nawet najwięksi krezusi mający do swojej dyspozycji potężne obszary fanatyzmu - Górnik Zabrze, Lech Poznań, Ruch Chorzów, Widzew Łódź czy Wisła Kraków. Szaleli warszawscy kibole odpowiedzialni za oprawy - Nieznani sprawcy nie spuszczają z tonu. Ilość opraw taśmowa. (...) W trzecim rankingu Ligi Ultras Legia Warszawa zajmuje trzeci raz miejsce numer 1" - czytamy w wyjaśnieniu.



Do czołówki (tzw. I ligi kibicowskiej) zaliczone zostały (kolejność alfabetyczna): Arka Gdynia, Cracovia, GKS Katowice, GKS Tychy, Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok, Lech Poznań, Lechia Gdańsk, Legia Warszawa, ŁKS Łódź, Motor Lublin, Pogoń Szczecin, Radomiak Radom, Ruch Chorzów, Stal Rzeszów, Śląsk Wrocław, Widzew Łódź, Wisła Kraków, Zagłębie Lubin i Zagłębie Sosnowiec.