Kluczyński odpadł w I rundzie Bohdan Tomaszewski Cup

Na kortach Legii odbywa się turniej Tennis Europe 2022 do lat 16, jako "Bohdan Tomaszewski Cup 2022", poświęcony pamięci legendy polskiego dziennikarstwa, związanego z sekcją tenisa naszego klubu. Niestety zawodnik Legii, Jan Kluczyński szybko zakończył przygodę w tym turnieju, odpadając w pierwszej rundzie singla i debla. Wyniki Kluczyńskiego w singlu: I runda: Jan Kluczyński - Dovas Dersonas 2-6, 3-6 Wyniki Kluczyńskiego w deblu: I runda: Jan Kluczyński/Przemysław Nikołajuk - Castle/Sklenicka 4-6, 5-7

