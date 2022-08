Legia chce wypożyczyć Abu Hannę

Czwartek, 25 sierpnia 2022 r. 10:16 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Jak poinformował na Twitterze Janekx89, Legia chce wypożyczyć swojego obrońcę, Joela Abu Hannę do jednego z klubów naszej ekstraklasy. Zainteresowanie 24-letnik defensorem wykazuje Lechia Gdańsk. "Dwa inne kluby walczące o utrzymanie pomimo chęci do tego ruchu nie mają możliwości spełnić finansowych wymagań Izraelczyka" - informuje Janekx89.



Abu Hanna trafił do Legii przed sezonem 2021/22 po dwuletnim pobycie w Zorii Ługańsk. W obecnych rozgrywkach pojawił się na murawie raz - rozegrał pełne 90 minut w wyjazdowym meczu z Cracovią, przegranym 0-3. Przed rokiem zagrał łącznie w dziewięciu meczach Legii, spędzając na murawie 526 minut.