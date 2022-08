Strzelectwo

Medale legionistów na Mistrzostwach Polski i Czech

Czwartek, 25 sierpnia 2022 r. 11:19 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Zawodnicy sekcji strzeleckiej Legii w ostatnich dniach startowali w zawodach, osiągając bardzo dobre wyniki. Mikołaj Ciaś zdobył złoty medal w klasie Standard podczas Mistrzostw Polski StalLufka. Ponadto Mikołaj zajął miejsce 1. w zawodach IPSC Shooting Academy Parzęczew oraz na zawodach 2-Gun rozgrywanych w klubie ZKS Warszawa.



Marcin Tausiewicz nie miał sobie równych podczas Mistrzostw Czech w strzelbie IPSC w klasie Open. Złoty medal zdobył również podczas zawodów Pucharu Polski na strzelnicy Marynino - Big Three. Na tych samych zawodach, w kl. Standard brązowy medal zdobył Jacek Brzeziński.



Na Mistrzostwach Świata IPRF, które odbyły się we Francji, Anna Bodżyn zajęła 12. miejsce. W zawodach startował również Damian Bochyński.



W Kochcicach podczas III rundy Pucharu Polski w strzelaniach do rzutków, Szymon Kudyba zajął czwarte miejsce w konkurencjach Skeet 75 oraz Trap 75.