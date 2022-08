Z obozu rywala

Bruk-Bet przed meczem z Legią. Bilans na równi

Poniedziałek, 29 sierpnia 2022 r. 14:30 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

We wtorek o godzinie 20:30 legioniści rozegrają mecz pierwszej rundy Pucharu Polski. Warszawiaków czeka bój z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza, czyli popularnymi "Słoniami". Zapraszamy do zapoznania się z sylwetką pierwszoligowca.



"Słonie" aktualnie rywalizują na zapleczu Ekstraklasy. Pomimo że bardzo dzielnie broniły się przed spadkiem, to w zeszłym sezonie zajęły 16. miejsce, które zmusiło ich do pożegnania się z najwyższym szczeblem rozgrywkowym. Zazwyczaj brak utrzymania wiąże się ze sporymi zmianami i tak samo było w przypadku Termaliki. Sporo kluczowych zawodników zmieniło barwy, a klubowi pomóc mają młodzi piłkarze oraz gracze z Ukrainy. Oczywiście, spadkowicz zazwyczaj jest kandydatem do awansu i właśnie na to bardzo mocno liczą kibice niecieczan. "Słonie" sezon rozpoczęły nieźle, a po 8 kolejkach z dorobkiem 14 punktów zajmują 4. lokatę. Warto również dodać, że niecieczanie są najskuteczniejszym zespołem na zapleczu Ekstraklasy, a na swoim koncie mają 13 trafień (ok. 1,6 gola na mecz).







Ostatnie pięć...

Jak daleko Termalica zachodziła w Pucharze Polski w ostatnich pięciu latach?



Sezon 2021/22: 1/8 finału - 0-2 Raków Częstochowa

Sezon 2020/21: 1/16 finału - 0-2 Raków Częstochowa

Sezon 2019/20: I runda - 0-1 GKS 1962 Jastrzębie

Sezon 2018/19: 1/8 finału - 1-3 Lechia Gdańsk

Sezon 2017/18: 1/8 finału - 1-2 Chojniczanka Chojnice



Top trzy transfery



Świetnym ruchem ze strony niecieczan było wypożyczenie z Wisły Płock Marcela Błachewicza. 19-latek w przeszłości grał w juniorach Legii Warszawa oraz Escoli Varsovii. W zespole "Nafciarzy" rozegrał osiem meczów na poziomie Ekstraklasy, jednak z czasem przestał się łapać do kadry. Teraz czekają go nowe wyzwania w I lidze, a potencjał ma bardzo duży. Już w debiucie zagwarantował "Słoniom" zwycięstwo. Błachewicz może grać zarówno na lewej obronie, jak i nieco wyżej. Drugim ciekawym transferem jest ściągnięcie ukraińskiego pomocnika. Taras Zawijśkyj urodził się we Lwowie, a większość swojej kariery spędził w swojej ojczyźnie. Najwięcej meczów rozegrał w Olimpiku Donieck - zagrał w 40 meczach, w których strzelił dwa gole i zanotował trzy asysty. Zaliczył również półroczny, nieudany epizod w niemieckim, ówcześnie piątoligowym SV Buchonia Flieden. Termalikę zasilił również Słowak, który w przeszłości grał w Jagiellonii Białystok, czyli Andrej Kadlec. 26-latek w Białymstoku spędził nieco ponad rok, a przez ten czas rozegrał 33 mecze, w których strzelił jednego gola. Wcześniej reprezentował MSK Żylina i Spartaka Trnawa, a ostatnie pół roku spędził w węgierskim MTK Budapest. W sezonie 2017/18 został mistrzem Słowacji ze Spartakiem Trnawa.



Bolączki transferowe



Z klubem po niespełna czterech latach pożegnał się 33-letni Piotr Wlazło. Swoim doświadczeniem bardzo pomagał "Słoniom", był nawet kapitanem. W ostatnim sezonie w 33 spotkaniach strzelił dziesięć goli oraz zanotował trzy asysty. Z pewnością zabolało również odejście Czecha, który był filarem obrony niecieczan, czyli Matěja Hybša. 29-latek zakończył wypożyczenie w polskim klubie, a teraz przebywa na kolejnym w FK Teplice.







Postać zespołu: Muris Mesanović



Jest to piłkarz z bogatym CV. Bośniacki snajper w przeszłości przez trzy lata reprezentował barwy Slavii Praga. Z czeskim klubem dwukrotnie sięgał po mistrzostwo kraju i tyle samo razy po puchar. W ich barwach rozegrał 60 gier, w których strzelił 20 goli i zanotował siedem asyst. 32-latek głównie grał w czeskich klubach, ale spędził również niecałe pół roku w tureckim Kayserisporze i niespełna rok w Denizlisporze. Do Niecieczy trafił w lipcu zeszłego roku z czeskiego FK Mladá Boleslav. W barwach Termaliki rozegrał dotychczas 44 mecze, w których zdobył 15 bramek i zanotował dwie asysty. W sezonie 2021/22 w Ekstraklasie zanotował niezły wynik, bo do siatki rywali trafiał jedenaście razy. W aktualnym sezonie strzelił dwa gole.



Na czele: Radoslav Latal



Jako zawodnik sporo grał w Czechach, jednak przez siedem lat swojej kariery reprezentował barwy niemieckiego Schalke 04. Jako trener pracę rozpoczął w 2007 roku, a jego pierwszym klubem był czeski MFK Frýdek-Místek. Później prowadził jeszcze kilka zespołów ze swojej ojczystej ligi. W marcu 2015 roku został szkoleniowcem Piasta Gliwice, z którym osiągnął historyczne wicemistrzostwo Polski. Po dwóch latach pracy w Gliwicach trener prowadził zespoły czeskie, a później słowacki Spartak Trnawa. W styczniu tego roku podjął się trudnego wyzwania, jakim było utrzymanie Termaliki w Ekstraklasie. Celowi nie podołał, lecz posadę zachował.







Historia



Legia z Termaliką mierzyła się dziewięciokrotnie. "Wojskowi" wygrywali trzykrotnie (ok. 33%), a po tyle samo razy zwyciężały "Słonie" i padał remis. Warto przypomnieć, że warszawiacy nigdy nie wygrali z Termaliką na wyjeździe, a na cztery takie spotkania zdołali strzelić zaledwie jednego gola. Ostatnie trzy starcia obu ekip to już dwie wygrane Legii (4-1, 3-0) oraz bezbramkowy remis.