Finał debla Kielana w Celje

Tenisista Legii, Szymon Kielan wziął udział w turnieju ITF M15 Celje Open 2022 w Słowenii. Legionista, rozstawiony był z numerem czwartym, w singlu odpadł już w pierwszej rundzie z Chorwatem, Admirem Kalenderem. Lepiej Szymonowi poszło w deblu, w parze z Yannem Wójcikiem, gdzie dotarli do finału i byli bliscy wygranej w nim z parą Słoweńców - Dimiciem i Urbaniją. Wyniki Kielana w Celje Open 2022 (w singlu): 1/8 finału: Szymon Kielan - Admir Kalender (Chorwacja) 6-7, 0-6 Wyniki Kielana w Celje Open 2022 (w deblu): I runda: Szymon Kielan/Yann Wójcik - Niccolo Catini/Gabriele Maria Noce (Włochy) 1-6, 6-3, 10-5 1/4 finału: Kielan/Wójcik - Radovan Michalik/Michal Novansky (Słowenia) 6-2, 6-2 1/2 finału: Kielan/Wójcik - Bor Artnak (Słowenia/Zsombor Velcz (Węgry) 6-4, 6-3 Finał: Kielan/Wójcik - Matic Dimic/Mike Urbanija (Słowenia) 2-6, 7-6(5), 6-10

