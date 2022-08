Bezpośrednią transmisję z meczu Stal Mielec - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Canal+ Sport. W internecie mecz dostępny będzie na canalplus.com. Początek zaplanowano na godzinę 20:30. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA STAL - LEGIA FORTUNA:

Laura - 3 minuty temu, *.autocom.pl da ktoś namiar na stream online? nie znalazłam działającej odpowiedz

Loslobos - 11 minut temu, *.interkar.pl Kto ta qrwr Slisza wstawił ten zj...znowu poprowadzi Legie do porażki odpowiedz

Pusia - 12 minut temu, *.vectranet.pl To jakiś sabotaż?! Jak można tego nieudacznika, popaprańca Slisza wystawić?! odpowiedz

Iwona Konieczna - 34 minuty temu, *.chello.pl Czy ma ktos z panów link do transmisji online? bede mega wdzięczna odpowiedz

LWST - 23 minuty temu, *.plus.pl @Iwona Konieczna: STRIMS.TOP Strumyk.TV ,przeglądarka Brave ;) odpowiedz

pegiezet - 18 minut temu, *.chello.pl @LWST: strumy chyba padł, ktos ma link do innego strima? odpowiedz

quad74 - 15 minut temu, *.chello.pl @pegiezet:

Potwierdzam, strumyk nie działa odpowiedz

LWST - 54 sekundy temu, *.plus.pl @quad74: No godzinę temu jeszcze działał ,chyba z serwerami coś ,pewni zaraz naprawią .. odpowiedz

axlrose - 36 minut temu, *.tpnet.pl Musimy wygrać, jesteśmy najlepsi i Świętajno,a każdy punkt jest ważny. No i Grzesiu Lato już u nich nie gra. odpowiedz

Lupus - 41 minut temu, *.centertel.pl A gdzie Kapustka? odpowiedz

Syn trenera - 41 minut temu, *.plus.pl Slisz i Sokołowski w skladzie gramy w dziewiątke.Maks remis .Slisz musi grać by zostać sprzedany odpowiedz

Lemas - 42 minuty temu, *.7.246 Skład Legii na mecz ze Stalą Mielec: Tobiasz – Johansson, Jędrzejczyk, Augustyniak, Mladenović – Slisz – Wszołek, Josue, Sokołowski, Baku – Muci odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz

Tobiasz

Johansson ... Augustyniak ... Jędrzejczyk ... Ribeiro

Sokołowski ... Josue

Rosołek .... Kapustka ... Muci

Carlitos

odpowiedz

