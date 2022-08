Komentarze (57)

Andy - 25 minut temu, *.orange.pl Różnica pomiędzy Legia a Stała, to minimum jedna liga. Byłem na meczu, i siedziałem przy naszej loży. Najlepsi dzisiaj to Augustyniak i Johansson. Niezły Jedzą i po wejściu Carlitos. Ale reszta.... To był mecz na 6 :1. Tobiasz źle wybija noga i za mało wyłapuje piłki. Jozue i Śluz dali koncert niedokładności . Wszolek koncert partactwa, podobnie Baku, a Mycia jakiś bez wyrazu . Na miejscu Runajica bym się tak nie cieszył, bo Stal była wyjątkowo tępa, a z Termalica będzie trudniej. Co na murawie robił Sokołowski ? Miał urodziny? Smutny ten mecz i tylko 3 punkty ciesza odpowiedz

Pab(L)o - 2 godziny temu, *.mm.pl Zdjął słabego wszołka, wpuścił rosołka no masakra, moim zdaniem Slisz dziś ok, najsłabiej Wszołek, Baku, rosołek i przede wszystkim JOSUE odpowiedz

Wsciek(L) y - 2 godziny temu, *.orange.pl Fajnie widzieć Arka Malarza z L na piersi. Legionistą się jest :-) odpowiedz

Fan - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Josue to mega burak odpowiedz

Atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl Skuteczność strzałów to jakiś dramat 16 strzałów 3 celne. Ofensywna katastrofa Legii na 7 meczów tylko 10 goli - przyzwoita liczba to średnia 2 gole na mecz. odpowiedz

wtf - 2 godziny temu, *.chello.pl Wszystkie zsumowane razem strzały Wszołka,nie miały siły uderzenia Carlitosa:) odpowiedz

Badylu - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Szkoda,że Carlitos sam nie kończył tej kolejnej setki odpowiedz

Syn trenera - 2 godziny temu, *.plus.pl Slisz Sokołowski i Rosołek...do rezerw...Pseudo piłkarze . odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.aster.pl @Syn trenera: Akurat Spisz gra dobry mecz. Do rezerw, to Wszołek. W porównaniu do Carlitosa, to Wszołek jest szczypiornistą. odpowiedz

wtf - 2 godziny temu, *.chello.pl Strzelił gola,pocałował L-kę,do końca rundy nie podniesie się z ławki:) odpowiedz

Pusia - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Josue mega ogór…rece opadają co ten pajac robi odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.aster.pl @Pusia : Tego nie wie nikt, poza Runjaicem. odpowiedz

jim - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Josue do rezerw odpowiedz

Sebo(L) - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Przepraszam czy ktoś rytykował transfer Carlitosa? odpowiedz

Jimi70 - 2 godziny temu, *.orange.pl To jest jakiś dramat, oni nie potrafią wymienić 3 dokładnych podań pod rząd, to jakiś absurd, same gwiazdy i taki piach grają, tylko Carlitos gra na poziomie odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl CarLitooooooos! odpowiedz

Redi - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Co napastnik to jednak napastnik:) odpowiedz

Badylu - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Josue będzie strzelać bez skutku te rzuty wolne do swojej 50-tki? odpowiedz

Pjoter - 3 godziny temu, *.play-internet.pl dziś Legia miałaby problem nawet że Swornicą Czarnowąsy,czy że Strażakiem Mokrzyska...dramat nie gra:( odpowiedz

Urs72 - 3 godziny temu, *.infoo.net Pozdrowienia dla trenerka Legii , rozkręcamy się powolutku będziemy zdobywać punkty , walczymy do końca , że Stałą 0.0 do przerwy to kur....porywający mecz ,dajcie Bartkowi mikrofon po meczu może coś powie ciekawego odpowiedz

1973 - 3 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Ale ten Wszołek jest drewniakiem

Za to kase trzepie konkretną ten gwiazdor... tak samo jak ten nieudacznik Josue odpowiedz

Rataj - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Odepchnięcie ręką zawodnika wyskakującego do piłki.Kolejny karny dla Legii.Legii jedenastek się nie przyznaje??? odpowiedz

(L) - 3 godziny temu, *.mm.pl Akurat Slisz w pierwszej połowie grał dobrze, ale jak ktoś jest uprzedzony to już tak jest, Josue trzy razy słabszy, hamulec odpowiedz

KaroL - 3 godziny temu, *.chello.pl Muci na skrzydło a Carlitos do ataku a Wszolek na ławkę i dalej kibicować Arce odpowiedz

Kalarepa - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Musimy cos z tym zrobic. Rozmowa dyscyplinarna, wychowawcza, albo cos.... bo dramat. Za Leśnego to bylismy potęga. odpowiedz

Pab(L)o - 3 godziny temu, *.mm.pl Wszołek jakiś dramat, mam nadzieję że Kosta to widzi i zareaguje, w formie miałby bramkę i dwie asysty, i nie chodzi że ktoś nie trafił po jego podaniach, tak podawał odpowiedz

Tomek - 3 godziny temu, *.waw.pl Tempo jak w 2 lidze oldbojów odpowiedz

Rysio - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Jak ktoś ma problem z transmisją to jest na Youtube.Wejdz na Legia Warszawa Kanał i jest transmisja na żywo,niby bez komentarza,ale oglądać się da.. odpowiedz

Sebo(L) - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Trzeba mieć tylko nadzieję, że ta połowa to była ta słabsza w wykonaniu Legii i w drugej "Wojskowi" zaczną grać zdecydowanie aresywniej, dokładnej i bardziej pomysłowo. No i Carlitos w ataku bo na razie Muci zagubiony. odpowiedz

Rataj - 3 godziny temu, *.vectranet.pl No ale ręką była i było powiększenie obrysu ciała czyli jest karny.Nie było naturalnego ułożenia ręki,a więc jest karny.Sędziowie jak zwykle interpretują sobie zasady wg aktualnego samopoczucia i mają wyj.....e na przepisy odpowiedz

Grek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Oby polonista zszedł odpowiedz

Po(L)ubiony - 3 godziny temu, *.aster.pl Wszołek jest bez formy. Dramat. odpowiedz

Adian - 3 godziny temu, *.chello.pl www.hegoal.com odpowiedz

Jurek - 3 godziny temu, *.inetia.pl Poziom 3 ligowy . Za co oni biorą ten gruby hajs ? Za amatorski poziom ? odpowiedz

Atmosferić - 3 godziny temu, *.orange.pl Popodpisywali same miernoty - odgrzewane podgniłe kotlety i dziwota potem że nie ma punktów... odpowiedz

Basior - 4 godziny temu, *.shawcable.net Zadnej dynamiki nie widac w grze Legii. Graja chodzonego. Nuda. odpowiedz

Atmosferić - 4 godziny temu, *.orange.pl Po tym pudle wszołka już wiem że nie będzie 3 pkt. odpowiedz

KowaL - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Macie swojego wszolka frajera z konwiktorskiej, gramy w 8 odpowiedz

Dlaczego nie gra Kapusta? - 4 godziny temu, *.151.225 Dlaczego nie gra Kapusta? odpowiedz

Laura - 4 godziny temu, *.autocom.pl da ktoś namiar na stream online? nie znalazłam działającej odpowiedz

Adrian - 3 godziny temu, *.chello.pl @Laura: www.hrshoal.com

Jakość niestety slaba odpowiedz

Adian - 3 godziny temu, *.chello.pl @Laura: www.hesgoal.com



Jakość niestety slaba odpowiedz

Adrian - 3 godziny temu, *.chello.pl @Laura: www.hesgoal.com odpowiedz

Loslobos - 4 godziny temu, *.interkar.pl Kto ta qrwr Slisza wstawił ten zj...znowu poprowadzi Legie do porażki odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.telnaptelecom.pl @Loslobos: A dla mnie Slisz i Augustyniak najlepsi na placu. Wszołek i Josue do zmiany. Nie wiem czemu Muci mając bramkę przed sobą oddaje piłkę... odpowiedz

Pusia - 4 godziny temu, *.vectranet.pl To jakiś sabotaż?! Jak można tego nieudacznika, popaprańca Slisza wystawić?! odpowiedz

Syn trenera - 3 godziny temu, *.plus.pl @Pusia: 10000 procent racji razem z Sokołowskim kaleki dwie

odpowiedz

Iwona Konieczna - 4 godziny temu, *.chello.pl Czy ma ktos z panów link do transmisji online? bede mega wdzięczna odpowiedz

LWST - 4 godziny temu, *.plus.pl @Iwona Konieczna: STRIMS.TOP Strumyk.TV ,przeglądarka Brave ;) odpowiedz

pegiezet - 4 godziny temu, *.chello.pl @LWST: strumy chyba padł, ktos ma link do innego strima? odpowiedz

quad74 - 4 godziny temu, *.chello.pl @pegiezet:

Potwierdzam, strumyk nie działa odpowiedz

LWST - 4 godziny temu, *.plus.pl @quad74: No godzinę temu jeszcze działał ,chyba z serwerami coś ,pewni zaraz naprawią .. odpowiedz

axlrose - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Musimy wygrać, jesteśmy najlepsi i Świętajno,a każdy punkt jest ważny. No i Grzesiu Lato już u nich nie gra. odpowiedz

Lupus - 4 godziny temu, *.centertel.pl A gdzie Kapustka? odpowiedz

Syn trenera - 4 godziny temu, *.plus.pl Slisz i Sokołowski w skladzie gramy w dziewiątke.Maks remis .Slisz musi grać by zostać sprzedany odpowiedz

Lemas - 4 godziny temu, *.7.246 Skład Legii na mecz ze Stalą Mielec: Tobiasz – Johansson, Jędrzejczyk, Augustyniak, Mladenović – Slisz – Wszołek, Josue, Sokołowski, Baku – Muci odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz

Tobiasz

Johansson ... Augustyniak ... Jędrzejczyk ... Ribeiro

Sokołowski ... Josue

Rosołek .... Kapustka ... Muci

Carlitos

odpowiedz

