Runjaić: Podoba mi się ten mecz i ten wynik

Kosta Runjaić (trener Legii): Na początku gratulacje dla zespołu. To ważne zwycięstwo. Wiemy, że poprzednie mecze przeciwko Stali nie były łatwe, osiągaliśmy słabe wyniki. Chcieliśmy zmienić tę statystykę dziś wieczorem i cel osiągnęliśmy. To zasłużone zwycięstwo, byliśmy lepszym zespołem w obu połowach spotkania. Mecz był jednak trudny, stykowy, w piłce wszystko może się zdarzyć, jest nieprzewidywalna. Stal jest bardzo mocna w stałych fragmentach, naszym celem było ich unikać. Pokazaliśmy dziś wiele determinacji w grze obronnej, bardzo dobrze broniliśmy. Świetna bramka Carlitosa - podoba mi się ten mecz i ten wynik. Dziękujemy także kibicom, że nas wspierali, chociaż nie mogli uczestniczyć w tym spotkaniu. Życzymy Stali wszystkiego dobrego na resztę sezonu. Josue zszedł, bo Charatin dobrze gra głową, a spodziewaliśmy się, że w ostatnich minutach Stal będzie posyłać wysokie piłki.

em - 1 godzinę temu, *.t-ipconnect.de no ale tak szczerze, wam się też podobał ten mecz jak trenerowi? straszny piach... odpowiedz

Kibic L z Wrocławia - 1 godzinę temu, *.plus.pl Czemu nasi nie weszli na sektor? odpowiedz

Mądrala 0,7 - 1 godzinę temu, *.akamaitechnologies.com @Kibic L z Wrocławi ; sprawdź post NS to sie dowiesz odpowiedz

Kibic L z Wrocławia - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Mądrala 0,7:



Dziękuję kolego odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Lepszym, lepszym, ale brakuje zdecydowania, troche pewnosci, za duzo jest takich bojazliwych decyzji, za malo odwaznych podan, za duzo pajacowania przy prowadzeniu. Gramy ze Stala, ktora w tym meczu byla bezplciowa. Nie wierze, ze pilkarze tego nie czuja na boisku a i tak zastawiaja, graja na czas, czekaja na koniec. WIECEJ ODWAGI I CHECI GRY W PILKE. odpowiedz

