Konferencja pomeczowa

Majewski: Zadecydowała indywidualna jakość

Piątek, 26 sierpnia 2022 r. 23:03 Mishka, źródło: Legionisci.com

Adam Majewski (trener Stali): Niestety, przegraliśmy to spotkanie. Szkoda, bo liczyliśmy na więcej. Wiedzieliśmy, że będzie to trudny mecz, z drużyną, która się odbudowuje i jest już w lepszej dyspozycji. Moja drużyna walczyła do końca, ale nie udało się nawet zremisować. Przy odrobinie szczęścia mecz mógł się zakończyć remisem, ale zadecydowała jakość - indywidualna akcja Carlitosa. Bardzo łatwo został ograny nasz obrońca, a łatwo można było temu zapobiec.