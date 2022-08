Hiszpan znów czaruje

Sędziowie

Główny: Damian Sylwestrzak

Asystent: Marcin Borkowski

Asystent: Adam Karasewicz

Techniczny: Karol Iwanowicz



Komentarze (29)

+ dodaj komentarz

dodaj

Arek - 4 minuty temu, *.tpnet.pl Najważniejsze dziś, to zwycięstwo i 3 punkty. Wszystko inne to juch. Ostrożnie, bez nadmiernej ekscytacji, ale moim zdaniem powoli idzie to ku dobremu. odpowiedz

Mietek - 33 minuty temu, *.vectranet.pl Dlaczego Legii nie było na trybunach? Nie weszli, nie dojechali? odpowiedz

Micha(L) - 10 minut temu, *.chello.pl @Mietek: zapytaj na Dzielni, a nie w necie;) odpowiedz

Single malt - 40 minut temu, *.85-avatel.es 0-1, to najniższy wymiar kary jaki mógł być. A powinno być 0-3. Wygląda, ze wreszcie są ludzie do gry. Teraz tylko stworzyć z nich zespół. Wypracować automatyzmy. Ja jestem ostrożnym optymistą. odpowiedz

majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.174.42 Ta cisza na stadionie stali po golu dla Legii - bezcenne. Hihi odpowiedz

Micha(L) - 1 godzinę temu, *.chello.pl N A P A S T N I K !!!!!!! i wszystko jasne;) Brawo Legia!!!!!! odpowiedz

Legion - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jeszcze słowo o Josue, a konkretnie to o stałych fragmentach gry w jego wykonaniu. Jak przyszedł to Michniewicz bredził jaki to kozak z rzutów wolnych i ile to bramek z nich będzie strzelał. Tymczasem przez cały ubiegły i w tym sezonie nie strzelił z wolnego żadnej bramki mimo, że wykonuje wszystkie bramką. Zaczyna to wyglądać jak wolne C. Ronaldo, który też strzelał wszystkie i wszystko kończyło się na murze. Niech więc karne strzela Carlitos, bo jednym wolnym z Górnikiem to narobił więcej strachu bramkarzowi rywala niż Josue przez rok. Co najgorsze jego rzuty różne są też bardzo słabe i przeważnie nie mijają nawet pierwszego obrońcy. odpowiedz

Wycior - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Jak to jest? Zaczynam mecz na trzeźwo a kończę ledwo ciepły? Ale dobrze jest ;) odpowiedz

Legion - 1 godzinę temu, *.chello.pl Gra nadal bardzo słaba, wolna, bardzo mało sytuacji. Kolejny tragiczny mecz Wszołka. Ja nie wiem co on wyrabia. Zamiast się pokazywać do gry to on ciągle od niej ucieka i biegnie za każdym razem bez sensu za plecy obrońcy, a jak raz był wolny i dostał patelnię to tak się zbierał, że strzelił jakiegoś farfocla prosto w bramkarza. Dramat. Dobry mecz Augustyniaka, choć mam nadzieję, że ostatni już na środku obrony i wróci tam wreszcie Nawrocki, a Augustyniak wyleczy ze składów tych Charatinów, Sliszów, Sokołowskich. Carlitos kot, wreszcie jest napastnik. Niech już z Radomiakiem gra od 1 minuty. odpowiedz

filand - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Legia dziękuję za 3 pkt.

67 % punktów możliwych do zdobycia już zdobytych.

Gdzie Legia była rok temu?

Carlitos Superstar... odpowiedz

Korda - 1 godzinę temu, *.centertel.pl A to co Rosołek nie strzelił to jego. On z metra by do bramki nie trafił odpowiedz

Polski Juventus - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Zagralismy troche jak Juve gralo jeszcze kilka lat temu. Wolno, wzglednie kontrolujac mecz, nie dopuszczajac rywala do niczego, kilka sytuacji, 1-0 i zabicie meczu. odpowiedz

Yeti - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Pierwsza połowa słaba z obu stron. W drugiej połowie dobra gra Legii, momentami bardzo dobra. Jest coraz lepiej. Ale co w tej drużynie robi Rosołek??? odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Yeti: chyba inny mecz oglądaliśmy, dobre to było 5 minut Carlito, i to wszystko. Rosolek dno dna, co oni z nim zrobili. odpowiedz

Lostinnio17 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Carlitos pokazal dziś jak się gra ! Jak dla mnie konkretny transfer , znów jest nadzieja na mistrza ! Ale Josue i Wszolek to dzisiaj porażka , ten Josue to na pięć meczów ma jeden udany a stroga niby wielką gwiazdę to samo tyczy się Wszolka tym panom przydałby się zimny prysznic na ochłodzenie odpowiedz

Ehmehme - 1 godzinę temu, *.telnor.net Linia obrony wreszcie idealnie dobrana, na zero z tyłu, Jędrzej Czyk, August Yniak, Mladen Ović i Johan Ssson :) odpowiedz

Czapeczka 1981 - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Co musi zrobić rosołek aby był pomijany??? odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.autocom.pl @Czapeczka 1981: musi byc jakis inny skrzydlowy na lawce a go nie ma. odpowiedz

LWST - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Czapeczka 1981: Nie znęcaj się nad chłopakiem ,wcale dzisiaj nie oddstawał od reszty ,wiadomo ,że nie jest to napastnik na miarę Legii ,ale dzisiaj grał przyzwoicie ,nota 4 na zachętę ;) Jak już pisałem jestem kibicem nr 1 Siarka ,nr 2 Legia ,w Tarnobrzegu byście weszli w nawet 1200 osób jak kiedyś stalówka ,czy Widzew w ponad 1000 osób ,a w chorym mielcu nie chcieli wpuścić 400 osób ,niech wypier...ą z Ekstraklasy jak takiego minimum nie mogą spełnić ,tam zawsze były problemy .Powód nie wpuszczenia oprawa ,żeby choć jakieś piro zawinęli ,ale nie ,bo nie ."Dziś stali mielec wsadzimy w dupę widelec " !! odpowiedz

MIETOWY - 2 godziny temu, *.autocom.pl Najlepsze to te 3 pkt a bylo kilka takich setek kilka i dzis Stal tez by poplynela na dno jak tydzien temu odpowiedz

Sebo(L) - 2 godziny temu, *.vectranet.pl 14 punktów po pierwszych siedmiu kolejkach.Czy ktoś jeszcze pamięta tak udany start? Mecz może nie był porywającym widowiskiem ale najważniejsze są 3 punkty i w sumie pewna wygrana. Widać,że ten zespół cały czas się zgrywa.Są momenty super fajne i są momenty fatalne.Tym niemniej nie tracimy punktów,wygrywamy i jesteśmy w czołówce tabeli i to jest najważniejsze.Buduje się atmosfera i to widać po reakcji piłkarzy. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Rok temu po 7 kolejkach byliśmy w czarnej du.ie a teraz walczymy o fotel lidera. Jeszcze będzie przepięknie,jeszcze będzie normalnie jak śpiewał pewien zespół :) odpowiedz

Ochota - 2 godziny temu, *.orange.pl Jest Carlitos jest impreza! Pięknie załadował pod ladę! odpowiedz

Kalarepa - 2 godziny temu, *.play-internet.pl No. Mecz nudny bez historii. Ale sa 3 pkt odpowiedz

eLka - 2 godziny temu, *.kpn.net Okej na szczęście kończymy gówniana serie ze stalą . Obrona z głową dobrze gra teraz czas środek ustabilizować i się rozkręci . Napastnika już mam . A ten rosołek tak średnio bym powiedział nr 3 jak klamer wróci . odpowiedz

Singspiel - 2 godziny temu, *.plus.pl @eLka: Carlos. Muci. Kramer. Rosołek wypada odpowiedz

Kermit - 2 godziny temu, *.chello.pl Padaka, ale 3 punkty są. odpowiedz

Pjoter - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Bójcie się chamy,na fotel mistrza wracamy:) odpowiedz

Czarny76 - 2 godziny temu, *.. @As: Prosty jestes chłopcze.Śmieszą mnie tacy kozacy.Trochę kultury jeżeli wiesz co to takiego. odpowiedz

Kibic - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @As: Pomyliłeś strony trolu. Zero honoru odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.