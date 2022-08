Slisz: Skupiamy się na tu i teraz

Sobota, 27 sierpnia 2022 r. 00:24 Bartosz Kuciński, Hugollek, źródło: Legionisci.com

- Pokazałem się dobrze poprzednim meczu z Górnikiem. Zaliczyłem bardzo dobrą połówkę i pomogłem drużynie zdobyć jeden punkt. W tym spotkaniu akurat trener zdecydował się na dwójkę defensywnych pomocników i cieszę się, że szkoleniowiec postawił na mnie - powiedział po meczu Bartosz Slisz.



- Mówiliśmy sobie, jak wyglądały ostatnie spotkania, bo w czterech ostatnich zdobyliśmy tylko jeden punkt. Przeszłość nie jest najlepsza, ale tak jak powiedziałem, to jest przeszłość. To co było już nie wróci i ten mecz zupełnie inaczej wyglądał i inne było nasze nastawienie do tego meczu. Skupiliśmy na tym co jest tu i teraz.



- Myślę, że każdy zna Jędzę i wie jakim twardzielem jest na boisku. Tak bywa, że w meczach jest dużo twardej gry. Artur oberwał, nie mógł udzielić wywiadu, ale wiem, że wszystko będzie w porządku.

Nie znam dobrze Carlitosa, ale od początku widać, że mają z Josue bardzo dobry kontakt.



- Z tego co pamiętam, to Carlitos jest ostatnią osobą, która strzeliła bramkę z rzutu wolnego w Legii, więc myślę, że każdy o tym wie, że Hiszpan ma dobre uderzenie.