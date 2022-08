Kastrati odejdzie z Legii

Lirim Kastrati przebywa na Węgrzech, gdzie lada moment zwiąże się z nowym klubem - informuje sport.tvp.pl. Reprezentant Kosowa, który nie przekonał do siebie Kosty Runjaicia, ma definitywnie odejść z Legii Warszawa. W obecnym sezonie tylko raz pojawił się na boisku - w końcówce starcia z Cracovią (0-3). W ostatnich meczach zabrakło go nawet na ławce rezerwowych. Stołeczny klub już od dłuższego czasu chce się pozbyć Kastratiego, który trafił do Legii rok temu za duże pieniądze z Dinama Zagrzeb, ale nie spełnił oczekiwań. Kibice zapamiętają go z bramki w ostatniej minucie meczu ze Spartakiem Moskwa, która dała Legii trzy punkty w fazie grupowej Ligi Europy. Nowym klubem Kastratiego ma być MOL Fehervar, z którym podpisze trzyletnią umowę.

Arek - 1 minutę temu, *.tpnet.pl Mam nadzieję, że coś tam wpadnie za niego. Wiadomo, całej kwoty nie odzyskają, ale żeby nie poszedł darmowo, jak większość za tego wizjonera. odpowiedz

Miasto dupiarza Rafałka - 24 minuty temu, *.plus.pl A taki kozak mial być odpowiedz

Gazik - 41 minut temu, *.coolhousing.net Niech wy....Ła. odpowiedz

Legionista - 55 minut temu, *.centertel.pl Kastrati nie ma jajec nie nadaje się na Legię :) odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Super wiadomość. Sprowadzcie w jego miejsce stopera lub ofensywnego pomocnika. Jacek Zieliński mówił o kimś kto będzie biegał box to box. odpowiedz

eL - 2 godziny temu, *.plus.pl Raczej z kasy jaka kosztowal odpowiedz

Singspiel - 1 godzinę temu, *.plus.pl @eL: to fikcyjna cena. Legia zapłaciła tylko pierwszą ratę. Inna sprawa, ze w rozliczeniu poszedł Emreli odpowiedz

Pawciu - 2 godziny temu, *.mm.pl Jeden z " trupow w szafie" z mega wysokim kontraktem pozostawiony przez Kucharskiego odpowiedz

majusL@legionista.com - 2 godziny temu, *.enea.pl cud. po prostu cud !!! odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.aster.pl Legia gol kurde mol ;) nieudacznikom pilkarskim mówimy Wooon !!! odpowiedz

Man - 2 godziny temu, *.orange.pl Bardzo dobrze.

Jeszcze niech pozbędą się tego Abu Hanny.

Jeszcze nie dawno myślałem tez po co nam Charatin ale może z niego będą jeszcze ludzie, może nie pierwszy skład ale jako wartościowy zmiennik.

odpowiedz

Brat - 2 godziny temu, *.chello.pl Niech oddadzą za darmo, ale np 50% z kolejnego transferu. odpowiedz

SNS - 1 godzinę temu, *.. @Brat: 50% z 0 to ciągle 0 odpowiedz

Sen o - 2 godziny temu, *.play-internet.pl A czy potrafimy robić transfery? Za kucharskiego było targowisko próżności kupię sprzedam za Zielińskiego też 8 przyszło z 11 odeszło a może więcej będzie Kastrati i Abu. odpowiedz

tekken (L) - 3 godziny temu, *.chello.pl Ja nie pozbywałbym się go tak szybko. chłopak jest szybki i może się jeszcze rozwinie. Daliśmy za niego konkretny hajs to teraz trzeba trzymać. Miał przebłyski w swojej grze i trzeba go umiejętnie rozwijać. odpowiedz

Dimas - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @tekken (L): Mnie nie przekonał nawet w sparingach kopał piłkę przed siebie i biegł... Było w tym czasie 3 trenerów i nikogo nie przekonał, niech idzie gdzie indziej karierę kontynuować, zszedł z listy płac i jest to jakiś plus odpowiedz

ja - 3 godziny temu, *.chello.pl Moze w koncu ktos zrozumie, ze my obecnie nie kupimy nikogo dobrego z klubu takiego jak Dinamo Zagrzeb, bo jak ktos tam jest dobry to idzie za gruby hajs juz nie mowie ze do lig top3, ale top10. A nasza liga to jakies top50, wiec z Dinama to mozemy kupic szrot, ktorego nikt nie chce. odpowiedz

tekken (L) - 3 godziny temu, *.chello.pl @ja: Dokładnie, ale weź to wytłumacz większości krzykaczy, co nie mają pojęcia i chcieliby Christiano Ronaldo. Po jednym gorszym meczu są wstanie zaszczuć gościa. odpowiedz

Pawciu - 2 godziny temu, *.mm.pl @ja: swieta prawda odpowiedz

Jej - 3 godziny temu, *.174.215 No i tam zacznie grac strzelać i asystować odpowiedz

SŁAWEK(L) - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Jej: Nie będziemy mu żałować, u nas się nie sprawdził i tyle. Ciekawe czy Wegrzy coś zapłacą czy będzie tak jak ostatnio w wielu przypadkach rozwiązanie kontraktu. W dawny Videoton jest w czołówce ligi węgierskiej i odpadli dopiero w 4 rundzie el. LKE z Koln. odpowiedz

KibicL - 3 godziny temu, *.plus.pl Świetna informacja, JZ robi dobrą robotę. Legia Mistrz odpowiedz

Wycior - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl I oni za niego zapłacą!!!??? odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.164.19 @Wycior: Właśnie że nie zapłacą. Miodek zarobi na tym, że Kastrati spadnie z listy płac. odpowiedz

Dossa Jr - 4 godziny temu, *.plastcom.pl Za ile ojro? odpowiedz

(L) - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Dossa Jr: 0 odpowiedz

Helmut - 3 godziny temu, *.132.17 @(L): hahahaha no wlasnie, i to jest biznes po polsku, dlatego jestesmy tu gdzie jestesmy, w pilce noznej ale i w innych dziedzinach zycia....anglik,niemiec,jankes,francuz w zyciu by nie dali sie tak w dupe kopac... odpowiedz

Ja - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Helmut: na szczęście Legia i tak ostatecznie nie wyszła na nim najgorzej. 200k euro zapłacone z tego miliona, co i tak odrobiliśmy zwycięstwem w Moskwie. Potem za umorzenie całej reszty, Dinamo dostało Azerskiego płaczka, który do Legii przyszedł za darmo. odpowiedz

